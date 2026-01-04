Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre hiere a su pareja y a una policía en Vilagarcía

El presunto agresor fue detenido a primera hora de la tarde de este domingo

Anxo Martínez

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía ha detenido a un varón de mediana edad por un presunto delito de violencia de género. La pareja del varón resultó herida, al igual que una agente de policía que participó en el operativo.

La actuación policial se produjo a primera hora de la tarde de este domingo, cuando la Policía Local recibió un aviso por un presunto caso de violencia de género en el entorno de la gasolinera de San Roque.

Las patrullas se personaron en la zona, pero el hombre se resistió, y en el transcurso de la detención, una policía resultó herida en un hombro. La pareja del presunto agresor, por su parte, fue atendida por los médicos de Urgencias del Hospital do Salnés.

TEMAS

