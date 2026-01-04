Una empresa de Pontevedra renueva el alumbrado del paseo marítimo de Vilagarcía

La junta de gobierno de Vilagarcía ha adjudicado a la empresa Setga la renovación del alumbrado del paseo marítimo, un proyecto que implicará la instalación de 54 nuevos báculos, «más eficientes y con mayor potencia lumínica», señaló ayer Ravella en un comunicado. Los nuevos puntos de luz tendrán un diseño exclusivo para el Ayuntamiento, creado por el escultor local Elías Cochón. Esto permitirá que en el futuro pueda ampliarse el proyecto, hasta alcanzar la totalidad del paseo, ya que en la actualidad no llegará a la localidad de Carril.

La firma Setga ganó la licitación ofreciendo un precio de 491.405,20 euros, 5.000 menos del establecido en el concurso. Como mejoras, el plazo de ejecución se reduce de cuatro a tres meses y el de garantía pasa de cinco a diez años. El contrato será firmado durante el mes de enero, de modo que la ejecución estará lista a lo largo de la primavera, añaden desde Ravella.

«Setga es una de las más prestigiosas firmas de iluminación de España. Radicada en Pontevedra y con 35 años de experiencia, ha desarrollado proyectos en tres continentes y dieciséis países. Entre ellos, trabajos tan significativos como la iluminación del casco histórico de Ámsterdam, que convirtieron a esta empresa en un referente internacional».

Después de varias décadas de funcionamiento, las actuales luminarias del paseo marítimo de Vilagarcía se encuentran en un estado deficiente, todas con una baja eficiencia energética y algunas con corrosión y reactancias al final de su vida útil. Por eso, y aprovechando la oportunidad de los fondos europeos Next Generation, el gobierno local presentó el plan de sustitución, que se entiende como una primera fase.

En una segunda, los nuevos faros llegarían al puerto del Carril, por el norte, y al remate del muelle de O Ramal, por el sur, una vez que este sea recuperado para el uso público.