Cinco calles concentran el 25% de los accidentes de tráfico en Vilagarcía

Cinco calles concentran el 25 por ciento de los accidentes de tráfico que se producen en Vilagarcía de Arousa. Así se desprende de las memorias de la Policía Local correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024, y publicadas recientemente en el portal web del Ayuntamiento. En concreto, los viales con mayor siniestralidad son, por este orden: la avenida Rosalía de Castro, As Carolinas, Doutor Tourón, Rodrigo de Mendoza y Valle Inclán.

Se trata, en todos los casos, de arterias con un tráfico muy intenso, pues son todas ellas vías principales de acceso o salida de Vilagarcía. Por número de accidentes, y según los informes elaborados por el cuerpo municipal de policía, la calle con más accidentes es Rosalía de Castro. En 2024, se produjeron 27 incidentes de tráfico en esta vía que comunica con Carril y con la carretera de Pontecesures y Santiago; si se suman también los accidentes de 2022 y 2023, se produjeron 73.

Si Rosalía de Castro es el principal acceso a la capital arousana por el norte, As Carolinas lo es por el este. En este caso, se registraron 23 accidentes en 2024, y 70 en el trienio comprendido entre 2022 y 2024. La tercera vía con mayor siniestralidad es Doutor Tourón (17 accidentes en 2024), y siguen esta relación Rodrigo de Mendoza (19 siniestros en el último balance cerrado) y la avenida Valle Inclán (25 incidentes).

Si se toma como referencia el trienio de 2022 a 2024, estas cinco calles suman uno de cada cuatro colisiones que se producen en el término municipal. Pero si se analiza únicamente el año 2024, el porcentaje asciende hasta el 34 por ciento. Sin embargo, a la hora de plantear medidas para mejorar la seguridad vial y reducir el número de siniestros, el Concello depende en algunos casos de otras administraciones públicas.

Un «patinete" circulando por Vilagarcía. / Noé Parga

Rosalía de Castro, por ejemplo, es de la Xunta de Galicia; As Carolinas forma parte de la carretera nacional 640 y, por lo tanto, es del Estado; y una parte de Valle Inclán depende del Puerto.

En lo que respecta al número total de accidentes de tráfico reflejados en la memoria de la Policía Local, en 2024 fueron 424, una cifra similar a la de los dos ejercicios anteriores, puesto que en 2023 habían sido 413, y el año anterior, se contabilizaron 421.

Los informes de la policía municipal también se detienen a analizar el tipo de accidente, siendo los más habituales el choque (prácticamente la mitad) y los alcances.

En las memorias se hace un capítulo aparte con los atropellos. En 2024 se produjeron 31 (la mayor parte en los meses de invierno, cuando hay menos horas de luz solar y peores condiciones meteorológicas para conducir), y las calles más peligrosas fueron Rodrigo de Mendoza y Doutor Tourón. Eso sí, la responsabilidad no siempre fue de los conductores. De hecho, en la mitad de los casos los peatones fueron arrollados en la calzada, lo que indica que estaban caminando por lugares no habilitados para ellos. También se produjeron siete atropellos en pasos de peatones, cinco en carriles-bici, y uno en la acera.

La memoria hace un repaso de toda la actividad de la Policía Local, incluida la administrativa. En este sentido, se remitieron 173 atestados a los Juzgados y se elaboraron 200 informes para los seguros.

La infracción más habitual es aparcar en carga y descarga El estacionamiento en zonas de carga y descarga fue la infracción más denunciada por la Policía Local de Vilagarcía durante 2024, según la memoria elaborada por el departamento que dirigen la concejala Tania García Sanmartín y el jefe de la Policía, Ángel Varela.En total, se tramitaron 7.600 denuncias contra conductores por infracciones de las normas de tráfico, un 20 por ciento menos que el año anterior. En cuanto a las características de las denuncias, hay dos que destacan por encima de las demás: los aparcamientos en zonas de carga y descarga (1.450 denuncias) y en zonas peatonales (967). También fueron multados 634 conductores por estacionar en los carriles de circulación; otros 555 por hacerlo encima de aceras o pasos de peatones; y 463 personas fueron sancionadas por aparcar en el entorno del mercado en horas inhabilitadas para ello.