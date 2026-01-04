Podemos alerta del riesgo ambiental de la planta de betún del Puerto
REDACCIÓN
Vilagarcía
El círculo de Vilagarcía de Podemos ha presentado alegaciones al proyecto de creación de una planta de almacenamiento de betún en el Puerto de Vilagarcía, al considerar que lleva acarreados serios riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Según Podemos, la planta generará 4.000 toneladas anuales de dióxido de carbono y un tránsito de barcos que pondrá en riesgo el marisqueo de la ría. Podemos acusa al Concello de Vilagarcía de centrar sus alegaciones en la altura de un depósito, obviando en cambio lo más importante, el presunto riesgo ambiental.
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal
- El Concello de A Illa plantea adquirir la casa del narco Marcial Dorado
- El santiaguiño, escaso y muy caro
- Galicia afronta la temporada de avistamiento de focas
- Problemas con el alcohol, un pequeño incendio y lesiones menores en una “noche tranquila”
- Rueda y López «previenen» los excesos navideños en A Illa
- Vilagarcía consolida la tendencia de celebrar Nochevieja fuera de casa: cenas, fiesta y ambiente
- Rechazan una indemnización de 2,3 millones por el AVE a Vilagarcía