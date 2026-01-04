Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podemos alerta del riesgo ambiental de la planta de betún del Puerto

REDACCIÓN

Vilagarcía

El círculo de Vilagarcía de Podemos ha presentado alegaciones al proyecto de creación de una planta de almacenamiento de betún en el Puerto de Vilagarcía, al considerar que lleva acarreados serios riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Según Podemos, la planta generará 4.000 toneladas anuales de dióxido de carbono y un tránsito de barcos que pondrá en riesgo el marisqueo de la ría. Podemos acusa al Concello de Vilagarcía de centrar sus alegaciones en la altura de un depósito, obviando en cambio lo más importante, el presunto riesgo ambiental.

