La Aldea do Nadal sí funciona en Clara Campoamor

La Aldea do Nadal de Vilagarcía ha encontrado al fin un lugar donde funciona. El tradicional mercadillo navideño pasó por varios emplazamientos, pero siempre con más pena que gloria. Ni la plaza de la II República, frente al Auditorio municipal, ni la de la Independencia dieron el resultado esperado, hasta el extremo de que en esas ediciones pasadas más de un vendedor dejó la actividad antes de que concluyese la Navidad. La impresión este año, sin embargo, es muy diferente.

«Los años anteriores el Concello organizaba actividades para atraer gente, pero aún así eran zonas con poco tránsito, y eso se notaba», señaló ayer Ivanesa Gens. En esta edición, sin embargo, «las ventas van mucho mejor» debido a que Clara Campoamor es una calle «más transitada».

El Concello de Vilagarcía hizo este año un esfuerzo especial por la Aldea do Nadal, tras unas ediciones en las que, por una razón u otra, el mercado se celebró con escaso éxito. La primera medida fue trasladarlo a Clara Campoamor, una calle recientemente reformada y peatonalizada que conecta el flujo peatonal entre el corazón comercial de Vilagarcía (la Rúa do Río, la plaza de Galicia, Arzobispo Lago y Castelao), con el entorno del mercado ambulante semanal.

Un puesto de venta de cerámica. / Noé Parga

La segunda medida fue encargar a la empresa local Arousa Casa, especializada en decoración y escaparatismo, la ambientación de la Aldea. El resultado ha sido muy aplaudido, pues un paseo por Clara Campoamor traslada ahora a vilagarcianos y visitantes al Londres victoriano descrito por Charles Dickens en su «Cuento de Navidad». A mayores, la compañía de Nelson Quinteiro ofrece actividades de animación para ayudar un poco más si cabe a la afluencia de público al mercadillo navideño.

Alba Troiteiro, una artista plástica afincada en Pontevedra que exhibe en Vilagarcía una serie de ilustraciones suyas sobre el popular juego de la oca está satisfecha con el transcurso del mercado, si bien ella está en la parte final de Clara Campoamor, y observa que el movimiento de gente es mucho mayor en los puestos más próximos a la plaza de Galicia. «Yo no estuve los años anteriores, pero lo que me dicen los otros vendedores es que aquí están mucho mejor que en la plaza de la Independencia», señala la artista. La Aldea do Nadal permanecerá abierta hasta mañana lunes, víspera de Reyes. En ella, hay numerosos artículos de artesanía ideales para regalar: desde las impresiones digitales de Alba Troiteiro hasta bisutería o artículos para el hogar.