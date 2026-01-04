80 años horneando maestría y tradición

En la calle Arzobispo Lago de Vilagarcía hay un local que lleva décadas funcionando como un pequeño reloj de barrio. Cuando amanece, ya huele a masa; cuando llegan las fechas navideñas, el local se llena de idas y venidas; y cuando asoma enero, el obrador entra en modo maratón. La Panadería Alonso es una de esas casas que no solo venden pan: sostienen una costumbre. En torno a Reyes esa costumbre tiene nombre propio. Su roscón se ha ganado un prestigio que traspasa la comarca y viaja, por encargo, a muchos puntos de España. «Viene gente en verano, lo prueba, y después nos los pide para enviárselos», resume Carlos Rodríguez Espiñeira, actual gerente y heredero de un testigo familiar que comenzó con sus bisabuelos.

«Llevamos abiertos desde 1942. Oficialmente la apertura es en 1948, pero en aquella época las licencias tardaban tanto que te permitían abrir durante la tramitación», explica. La precisión en las fechas no es un detalle menor, habla de una empresa que pertenece a la Vilagarcía de antes, la que crecía a base de negocios con nombres y apellidos, de oficio y constancia. «Somos de las panaderías más antiguas de la comarca, no solo de Vilagarcía», relata Carlos Rodríguez.

La historia de Panadería Alonso empieza lejos de la ría. Sus bisabuelos, Mercedes y Manuel, llegaron desde Mondariz, una zona con profunda tradición panadera. Ellos compraron el local donde hoy sigue abierta la panadería, cuando el entorno era muy distinto. «Había una rampa que te llevaba al horno y ni siquiera estaba el edificio que se construyó después. Vivían aquí, en la propia panadería». Aquello no era solo un lugar de trabajo, era casa, horno y vida.

La continuidad del negocio se fue construyendo en capas. Mercedes, su bisabuela, llegó a los 99 años y vio cómo el relevo pasaba a los hijos: «Se quedaron los cuatro: Mateo, Otilia, Fina y Miro». Entre ellos, su abuela Otilia. La panadería, como tantas en Galicia, sobrevivió gracias a esa estructura familiar capaz de asumir turnos, responsabilidades y duras campañas sin que se resintiera la calidad.

Con el paso de los años, llegó el siguiente relevo. No desde la infancia en el obrador, sino desde otro camino. Carlos Rodríguez estudió Relaciones Laborales y realizó un Máster en Prevención, pero su entrada en el negocio fue gradual y, en origen, casi circunstancial. «Se jubiló uno de los hermanos de mi abuela y me pidieron si les echaba una mano en un momento complicado». Empezó «sobre los 27 años» y, sin buscarlo, ya lleva 20 años al frente de la panadería.

Su relato tiene esa mezcla de responsabilidad y afecto que acompaña a los negocios heredados: no se trata solo de dirigir, sino de custodiar una forma de hacer. En la Panadería Alonso la tradición no es eslogan: es método. Si hay un producto que hoy define a Alonso, ese es el roscón de Reyes. «En la receta no se cambió ningún proceso», afirma Carlos. No habla de «innovación» sino de fidelidad a un procedimiento que se repite campaña tras campaña, con la misma lógica artesanal y la misma atención al punto de masa.

El horno de la calle Arzobispo Lago trabaja a pleno rendimiento ante una demanda de roscones que llega desde diferentes puntos de España. / FdV

La demanda, sin embargo, sí ha cambiado. «En venta de roscas y roscones la Navidad ya supera a la Pascua. Es una locura». La campaña ha crecido hasta modificar incluso las costumbres de trabajo: «Antes no abríamos el día 6 y ahora hay que vender». En el mostrador manda el clásico, pero el cliente actual también busca el roscón de siempre con un plus: «Se vende de todo, y mucho roscón relleno de nata, crema y trufas».

Además, hay un factor que en un obrador se vive con atención casi meteorológica. «El tiempo influye mucho. Si hace frío el roscón se pone más duro; si hace calor se mantiene más tierno durante más tiempo». Es una explicación sencilla que dice mucho: aquí no se habla de un producto diseñado para aguantar semanas, sino de un alimento fresco, con vida propia, hecho para disfrutarse en su momento.

Lo que el público ve es el mostrador; lo que sostiene la campaña es el obrador. En los días previos a Reyes, la Panadería Alonso funciona como una pequeña fábrica artesanal a pleno rendimiento. «Vendemos varios miles de roscones en Navidad», señala Carlos, y la cifra cobra otra dimensión cuando describe el ritmo real: «Empiezo a cocer el domingo por la tarde y hasta el martes no se para». Para llegar a todo, trabajan con tres hornos a la vez y un equipo de 12 personas.

En esas jornadas, la panadería se convierte en una cadena de precisión donde cada hora cuenta: amasado, fermentación, horneado, enfriado, rellenos, preparación para la venta y, en algunos casos, embalaje para envíos. Y, aun así, el objetivo no cambia: que cada roscón salga con el mismo estándar de siempre, pero con una calidad diferencial.

«El roscón de Reyes es más caro en obradores, pero se nota en la calidad. No es congelado»

Carlos Rodríguez Espiñeira no esconde una preocupación que comparten muchos negocios históricos: el riesgo de que el cliente se acostumbre a lo cómodo y olvide lo cercano. Por eso, lanza un mensaje directo. «Que se animen a ir a buscar el roscón y el pan a los despachos de panaderías, a los obradores. Sí, es verdad, es más caro, pero se nota en la calidad. No es un producto congelado». Y remata con un aviso que suena a diagnóstico social: si no se cuida el comercio de proximidad acabará desapareciendo, y con él se irá también una parte de la vida diaria de los barrios y de las ciudades.

En Panadería Alonso, esa defensa no se hace desde el discurso, sino desde la práctica: mantener procesos, sostener un equipo, abrir cuando toca, y responder a una campaña que cada año se vuelve más intensa. En la calle Arzobispo Lago, el horno sigue siendo una pieza de identidad local, con su ritmo de madrugada y su olor inconfundible. El mostrador, además, funciona como punto de encuentro: vecinos que encargan, preguntan, comparan y regresan porque confían. Y en cada roscón que sale por la puerta —o que se prepara para viajar— hay algo más que harina, huevos y azúcar: hay una continuidad que empezó con Mercedes y Manuel, pasó por Mateo, Otilia, Fina y Miro, y hoy sigue en manos de Carlos, con la misma idea de fondo. El oficio se honra haciéndolo bien, día tras día. De hecho, cada campaña de Reyes vuelve a demostrarlo: aquí la tradición no se pregona, se amasa con maestría.