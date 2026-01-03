La Xunta impulsará 15 proyectos del Polo de Emprendemento y Emprego de Vilanova

La Xunta comenzará este mes de enero a tutorizar los 15 proyectos seleccionados en la aceleradora de economía social Xunta Impulsa, que tendrá como sede el Polo de emprendemento e apoio o emprego de Vilanova. Así lo anunció la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, durante una visita a las instalaciones de Vista Real.

Mariño subrayó la variedad de las propuestas elegidas, con predominio de iniciativas educativas y culturales, además de los proyectos vinculados al rural y a la naturaleza en ámbitos como la producción agroalimentaria, la gastronomía, el ocio o la cosmética. La aceleradora se desarrollará hasta abril con sesiones presenciales y telemáticas y culminará con un acto final para poner en valor los avances logrados.

En su visita, la responsable autonómica también destacó el balance del Polo vilanovés desde su apertura en noviembre de 2024: ha atendido unos 270 proyectos, impulsado la creación de cerca de una veintena de empresas y realizado alrededor de 650 tutorías gratuitas e individualizadas, con un 55% de mujeres entre las personas asesoradas.