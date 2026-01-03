Vilagarcía arranca 2026 con oferta cultural y de ocio para toda la familia en el colofón a la programación navideña

El primer sábado del año llega en Vilagarcía con una cargada agenda cultural y de ocio pensada para todas las edades, pero con un marcado acento familiar. La programación municipal combina propuestas de gran formato en el Auditorio con actividades gratuitas en la calle y en A Peixería, enmarcadas en la Aldea de Nadal, además de una nueva jornada en el Fexturrón en Fexdega.

La tarde arrancará a las 17.00 horas con la producción de la compañía Grey Coda basada en el universo infantil de La Granja de Zenón. La propuesta, dirigida al público infantil a partir de 4 años, se presenta como una experiencia inmersiva apoyada en una pantalla de led de 150 metros cuadrados, que integra proyecciones y narrativa para convertir a espectadores y personajes en parte de la aventura. Las entradas tienen un precio de 32, 30 y 28 euros, en función de las zonas, más gastos de gestión por venta anticipada. Si quedan localidades, se despacharán esta tarde desde las 15.00 horas en la taquilla del propio Auditorio.

Ya por la noche, el Auditorio cambiará de registro con una de las citas fuertes del fin de semana: a las 21.00 horas llegará «Revolution Tour. ABBA, The New Experience», un tributo al grupo sueco concebido como espectáculo audiovisual «a gran escala», con escenografía, tecnología e imágenes para recrear un concierto inmersivo de 120 minutos. Las entradas se venden a 38, 34 y 30 euros según la zona del patio de butacas, más gastos de gestión, y, de no agotarse antes, podrán adquirirse en taquilla a partir de las 19.00 horas.

El Fexturrón desarrolla su último fin de semana de actividad. / Noe Parga

La oferta se completa con propuestas gratuitas que mantienen viva la actividad en el centro. A las 11.30 horas, la Praza da Peixería acoge un obradoiro infantil de cocina «Nadal Chef», con 35 plazas para niños y niñas de 6 a 11 años acompañados de una persona adulta. Y a las 19.00 horas, también en la Peixería, se representará «O Quebranoces», un espectáculo de marionetas impulsado por la Concellería de Xuventude dentro del programa «Vilagarcía, Nadal de Libro», inspirado en el clásico navideño de Hoffmann y con la música de Tchaikovsky como hilo conductor.

Además, el Fexturrón refuerza su programación en Fexdega con una nueva sesión del Fexmagia. Será a las 18.30 horas, con el mago Roberto Lolo al frente de «Chiquimagias», un show participativo de cartas e ilusionismo orientado a público familiar.

La festividad de Reyes hará que el mercadillo local se adelante al lunes

La festividad de Reyes, que este año cae en martes, obliga a modificar el calendario habitual del mercado ambulante de Vilagarcía. El mercadillo previsto para el martes 6 de enero se celebrará finalmente el lunes 5, una decisión consensuada entre vendedores de la plaza de abastos y ambulantes, y validada por la Concellería de Promoción Económica. El cambio ya se está anunciando en las propias instalaciones del mercado para informar a la clientela. Como es lógico, a la medida tambien se adhieren los vendedores de la plaza de abastos que no trabajarán el día de Reyes.

La Policía Local recuerda a quienes suelen estacionar en las zonas afectadas por el mercadillo —parking de la Praza da Verdura, Praza de Doutor Carús y Alexandre Bóveda— que eviten dejar vehículos la noche del domingo al lunes o, en todo caso, los retiren antes de las 7.00 horas del lunes, momento en el que comienza la instalación de los puestos. Los coches que permanezcan después de esa hora podrán ser retirados por la grúa y trasladados al depósito municipal. La medida estará señalizada con vallas informativas para evitar imprevistos y olvidos.