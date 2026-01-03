Los Reyes llegarán para la Cabalgata de A Illa en una dorna
A Illa dará el lunes la salida a su Cabalgata de Reyes a las 17.00 horas desde la Casa do Mar. Posteriormente recorrerá la Avenida da Ponte, Castelao y Ribeira do Chazo hasta finalizar en el Auditorio, donde tendrá lugar la recepción oficial y la actuación del Mago Paco.
El Concello subraya el carácter marinero del evento con la participación musical de la Asociación Cultural Dorna y el traslado de sus Majestades en una dorna, a cargo de la Escola de Navegación Tradicional. Por otro lado, el cartel anunciador es el ganador de un concurso promovido por la biblioteca municipal, junto a la Asociación de Empresarios de A Illa, y cuya vencedora fue Carolina García Vieites.
El teniente de alcalde, Manuel Suárez, agradeció la colaboración de ambas entidades y animó a apoyar al comercio local, especialmente en estas fechas. Por otra parte, desde el gobierno municipal se recuerdan las restricciones de tráfico y recomiendan utilizar el aparcamiento disuasorio junto al instituto para poder disfrutar de la Cabalgata.
