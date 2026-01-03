Revenidas abre la venta para sus fieles

El festival Revenidas abre hoy su primera ventana de venta de abonos sin haber desvelado todavía el cartel. La organización pondrá a disposición del público hoy sábado, a partir de las 12.00 horas, los primeros pasos «para fieles» de cara a la edición de 2026 que se celebrará del 10 al 13 de septiembre en Vilaxoán.

La salida inicial, con precios para personas de 13 años en adelante, se limitará a 500 abonos con un precio de 55 euros, a los que habrá que sumar los gastos de gestión. Una vez agotado ese cupo, se habilitará un segundo tramo con 1.000 abonos a 60 euros. La compra se realizará a través de la web oficial del evento.

Los abonos permitirán el acceso a la programación principal del festival durante tres jornadas, dado que la clausura del domingo mantendrá su carácter abierto con actividades gratuitas. Como complemento, quienes adquieran el pase podrán reservar desde el primer día zona de acampada en O Rial abonando un suplemento de 15 euros.

Revenidas aprovechará también el arranque de ventas para activar la recarga previa del sistema «cashless», con incentivos pensados para quienes planifican con antelación. Así, las recargas de 20 euros sumarán 2 euros extra; las de 30 tendrán 3 euros bonificados y serán los 7 adicionales por cada 50 euros de carga.

Aunque por el momento no se han avanzado artistas, la organización asegura que esta edición mantendrá la identidad que ha consolidado el Revenidas. También se mantendrán las actividades paralelas como la tradicional sardiñada, la Gala de Circo Solidaria, los conciertos a bordo o el recorrido por Vilaxoán.