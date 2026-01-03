Ravella ratifica su visto bueno al polígono de viviendas de As Carolinas

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha reiterado su conformidad con el área de delimitación del terreno en el que se construirán las viviendas públicas de As Carolinas. La administración municipal ya le había dado el visto bueno a los planos remitidos por la Xunta de Galicia, pero al mismo tiempo había presentado una serie de sugerencias; pero en Santiago consideraron que la conformidad del Concello no era lo suficientemente clara, y han pedido a Ravella que remita una vez más su aprobación.

Se trata solo de un trámite administrativo, pero imprescindible, ya que sin él la Xunta no podría declarar el proyecto como de interés autonómico (PIA). La intención del Instituto Galego da Vivenda e Solo pasa por construir 350 viviendas de protección pública en un ámbito situado entre la avenida de As Carolinas (junto a la rotonda de Larsa) y las calles Arealonga y A Coca. En total, el polígono ocupará una superficie de unos 60.000 metros cuadrados.

La junta de gobierno del Concello de Vilagarcía ya aprobó la delimitación propuesta por el Instituto da Vivenda e Solo (IGVS) el 20 de octubre, pero en su respuesta añadía una serie de sugerencias, pensadas sobre todo para evitar o reducir al máximo las afectaciones a los vecinos de la zona. Ravella planteaba, en concreto, tras peticiones. La primera era que la futura ordenación tenga en cuenta las viviendas ya existentes, para evitar su expropiación.

El Concello abogaba del mismo modo por el aprovechamiento de las vías de acceso que ya hay en la zona, así como de las previstas en el planeamiento municipal; y solicitaba que se ajuste el perímetro del polígono «a límites claros» para que no queden como remanentes parcelas tan pequeñas que resulten inservibles.

No obstante, el 2 de diciembre pasado, la Xunta contestó al Ayuntamiento que del documento remitido desde Vilagarcía, «no se desprende, de manera inequívoca y concluyente, la conformidad municipal con la delimitación del ámbito de actuación propuesto, ya que parece estar supeditada a la solución de determinadas cuestiones de carácter general, que exceden de meras precisiones o puntualizaciones técnicas».

Además, desde la Xunta se recordó al Concello que la conformidad municipal «constituye un requisito preceptivo» para la declaración del interés autonómico del proyecto. Esta es la razón por la que desde Santiago se emplazó al Ayuntamiento de Vilagarcía a enviar de nuevo su pronunciamiento, pero esta vez de forma «clara» y que no suscitase dudas.

Este paso lo ha aprobado la junta de gobierno en su sesión del 15 de diciembre, lo que permitirá continuar con la tramitación del expediente. Cabe recordar que el de As Carolinas es el proyecto de vivienda pública más ambicioso de la Xunta en O Salnés, pero que también ha generado preocupación en el barrio, debido a su posible afección sobre casas y negocios ya existentes. Se estima que hay en torno a medio centenar de afectados directos, por lo que es previsible que en su momento el plan de la Xunta reciba numerosas alegaciones. En ese momento, también podrá hacerlas el Ayuntamiento, si lo considera oportuno.

Plazos estimados

La previsión de la Xunta pasa por disponer del proyecto de urbanización a principios de 2027 (que incluye la propuesta de parcelación y de expropiaciones), de modo que las obras de la futura urbanización pública pudiese arrancar en los primeros meses de 2028. La intención es construir 350 viviendas de protección pública.