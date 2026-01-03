Las primeras lampreas de la temporada, a 100 euros la unidad

La campaña de la lamprea en el Ulla empezó mejor de lo que cualquiera podía esperar después de tantos años de escasez y, sobre todo, teniendo en cuenta que los primeros días son siempre de tanteo y lances vacíos.

Además, solo tres embarcaciones largaron sus nasas butrón ayer, por lo que era muy improbable que hoy, al levantar los aparejos, fueran a encontrarse en su interior con tres ejemplares, como así ocurrió.

El primero subido a bordo en las nasas de la embarcación de Pepe Barreiro, un conocido y experimentado pescador que también el año pasado levantó la primera pieza de la campaña.

Y como entonces, el primer comprador fue Casa Farrucán, cuyos gerentes, Pili Novo y Manuel Losas, no se esperaban esta madrugadora captura y pagaron 80 euros más IVA (algo más de 88 euros) por el escurridizo pez.

La temporada de lamprea arranca por todo lo alto en el Ulla, con una treintena de peces en dos jornada / IÑAKI ABELLA

El recorrido de esa primera pieza, por tanto, fue muy corto, pues tras capturarse en las aguas del Ulla que comparten Pontecesures y Padrón, fue entregada allí mismo, en la orilla coruñesa, donde se ubica el citado y afamado restaurante.

Tras formalizarse la venta y la foto de rigor para FARO DE VIGO, puede decirse que la lamprea se fue directamente a la cazuela, ya que son muchos los clientes de Casa Farrucán que llevan tiempo aguardando ansiosos el momento de saborear este preciado manjar.

Tanto el pescador como los gerentes de Casa Farrucán rebosaban alegría por la exitosa captura, mostrando sus deseos de que lo sucedido sea «una señal que indique que, por fin, este año puede ser un año de lampreas en el Ulla».

«Es buena señal que aparezcan las primeras el primer día, y ahora solo queda confiar en que siga la racha», explicaba Pili Novo cuando confirmaba la compra y que «la demanda es mucho mayor que la oferta, porque son muchos los clientes esperando el momento de degustar este plato y es poca la lamprea que últimamente está apareciendo en el río».

Captura de lamprea con nada butrón en el Ulla / Iñaki Abella

«De ahí que esta primera captura nos cogiera por sorpresa, pues no esperábamos que ya se registrara en la jornada inaugural, por eso estamos tan contentos», proclama la cocinera y dueña del Farrucán.

El mismo local que, como se explicó otras veces, está especializado en cocina casera y recibe la visita de clientes de toda Galicia para saborear platos como el cocido, sus chocos y la propia lamprea. Algunos desplazándose hasta mil kilómetros para poder saborearla al estilo bordelesa.

«Tuvimos mucha suerte con esta madrugadora captura», añade Pepe Barreiro, quien confirma que Gerardo, otro conocido pescador, se hizo con los otros dos ejemplares de la mañana. Y este añade que pudo colocarlas en el mercado a 100 euros cada una.

«Ojalá esta sea una buena señal y a partir de mañana, que es cuando volveremos a levantar las nasas, podamos tener una buena campaña, sobre todo aprovechando que ahora vienen vientos del Norte, y eso siempre ayuda a que la lamprea remonte el río», concluye este miembro del colectivo de valeiros que opera en Pontecesures desde la cofradía de Carril.