El PP reclama un mantenimiento más regular en los aparcamientos de tierra

El Partido Popular de Vilagarcía reclamó ayer al grupo de gobierno un plan de mantenimiento periódico de los aparcamientos disuasorios, después de que en algunos de ellos apareciesen grandes socavones. Los conservadores recuerdan que en mayo de 2025 ya presentaron una moción reclamando el arreglo periódico de estas zonas de estacionamiento, pero que el ejecutivo socialista no hizo nada.

El PP apunta que la mayoría de los aparcamientos disuasorios son de tierra, de ahí que sea necesario un mantenimiento regular que, según ellos, en Vilagarcía no se hace. «Los baches no aparecieron ayer. Son el resultado de meses de abandono que nosotros ya advertimos en primavera», manifestó ayer la formación mediante un comunicado. Por ello, consideran que «no es de recibo que ahora el Concello diga que hará el mantenimiento cuando el tiempo lo permita».

En este sentido, el PP recuerda que en mayo ya advirtieron mediante una moción de la necesidad de cuidar más los aparcamientos; en el pleno se aprobó, pero el Concello no ejecutó el plan previsto, de ahí que el grupo que dirige Ana Granja presentase en noviembre un recordatorio a través de sus redes sociales.

«Si se cuida el terreno de forma regular, no llegamos a este estado de degradación total. Se trata de gestionar con previsión y de escuchar a la oposición cuando plantea propuestas razonables, en lugar de criticar por sistema para acabar haciendo lo que propusimos meses atrás», añaden los populares.

El PP de Vilagarcía recuerda que la mayoría de los aparcamientos disuasorios son de tierra y que carecen de iluminación por las noches, «lo que genera inseguridad para los usuarios».

Los problemas en el suelo de estos estacionamientos se han agravado debido a las constantes lluvias del pasado otoño.