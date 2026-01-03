El portavoz del PP en A Illa, Matías Cañón, denuncia multas pese a facilitar matrículas de clientes al Ayuntamiento

El portavoz del PP en A Illa, Matías Cañón, ha trasladado una queja pública al alcalde, Luis Arosa, por el funcionamiento del control del tráfico en las calles del centro urbano mediante lectores de matrículas. El dirigente popular asegura que se están imponiendo sanciones a vehículos incluso después de cumplir con el requisito de facilitar la matrícula como clientes de establecimientos del municipio, algo que «se había indicado para evitar multas a visitantes no residentes».

Cañón critica que el alcalde plantee ahora públicamente a la oposición que haría con este sistema cuando, sostiene, se trata de una medida que el alcalde «nunca quiso debatir». En su versión, el control fue implantado «por decreto, sin consenso ni negociación» con los grupos municipales ni los sectores implicados como comerciantes y hosteleros.

El portavoz popular admite que durante los meses de julio y agosto pueda ser necesario aplicar medidas especiales por la elevada afluencia de vehículos, pero defiende que las medidas deben diseñarse de manera conjunta, debatidas y aprobadas en pleno, y no imponerse unilateralmente.

El eje central de la denuncia del PP está en la gestión del registro de matrículas. Según Cañón, numerosos negocios elaboraron listados con las matrículas de los clientes siguiendo las instrucciones municipales y las remitían semanalmente para evitar sanciones. Sin embargo, afirma que ahora se están produciendo multas igualmente, lo que considera un problema «serio» que debería concentrar la atención del gobierno municipal.

Como propuesta, el portavoz del PP plantea retirar los lectores de matrícula y replantear la movilidad en el centro, especialmente en la calle Castelao, que a su juicio es uno de los puntos donde se generan mayores dificultades tanto para turistas como vecinos, obligando a buscar rutas alternativas.

Además, Cañón insiste en una alternativa vinculada a la gestión de la llegada de visitantes: trasladar la oficina de Turismo del concello a la zona de O Bao «para facilitar una recepción más cómoda de los visitantes» y ordenar el acceso al centro del municipio.

Cañón concluye su protesta rechazando que decisiones que afectan a la vida diaria del municipio se adopten sin debate y reclama un cambio de enfoque basado en el diálogo.