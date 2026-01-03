El pleno debate sobre la altura de los depósitos de betún del Puerto

El Concello de Vilagarcía celebrará el jueves de la próxima semana, 8 de enero, su primer pleno del año. Y el grupo municipal del PSOE llevará a la sesión sendas mociones relativas al litoral: una de ellas, relativa a la altura de los depósitos de betún que se construirán en el Puerto en el entorno del área de protección patrimonial de A Comboa; y la segunda, al arreglo de la balaustrada y el paseo de O Preguntoiro, en Vilaxoán.

La iniciativa relativa a los tanques de betún va en consonancia con la alegación presentada esta misma semana por el Ayuntamiento de Vilagarcía ante la Consellería de Economía e Industria en la que, reconociendo que el proyecto promovido por Betunes Gallegos –que prevé construir varios depósitos, uno de ellos de 27 metros de altura- cumple con la letra de la normativa urbanística y del Plan Especial del Puerto, no así con el espíritu de la ley, al entender los socialistas que el desarrollo portuario no puede hacerse en detrimento del patrimonio local.

En la moción se recuerda que el Puerto de Vilagarcía se emplaza en un ámbito de valor histórico, cultural y paisajístico, reconocido por distintas figuras de protección patrimonial, como la casa de los Duques de Terranova o el entorno de la laguna de A Comboa y sus mansiones. Los tanques que se pretenden construir en la zona portuaria situada a la altura de estas edificaciones «destacarían por su descomunal altura y volumen», por lo que su ejecución «supondría un impacto visual, paisajístico y patrimonial muy significativo, alteraría irreversiblemente la percepción del conjunto histórico de Comboa, afectando a bienes protegidos y al derecho de la ciudadanía a gozar de un entorno equilibrado y respetuoso con su entorno cultural».

En la moción se expone que «el desarrollo económico del Puerto debe ser compatible con la defensa del interés general, la preservación del patrimonio y la calidad de vida de la vecindad, y no puede llevarse a cabo a costa de la degradación de un entorno singular y protegido». Por lo tanto, los socialistas proponen a la corporación «manifestar la petición de este Ayuntamiento de reducir el impacto visual, limitando la altura de los depósitos», e «instar a la administración autonómica a que limite la altura proyectada de los bidones (27 metros) a una asimilable para el cumplimiento de la protección del patrimonio histórico y cultural», dando cuenta del acuerdo a la Autoridad Portuaria, a Puertos del Estado y a la Xunta.

O Preguntoiro

Asimismo, el grupo socialista propone a la corporación dirigirse a Portos de Galicia para demandar que antes del verano o, en todo caso, antes de que los terrenos sean desafectados y pasen a titularidad municipal, el ente autonómico arregle el paseo y la balaustrada de O Preguntoiro. Los socialistas reprochan a la administración autonómica el mal estado, estético y de accesibilidad.