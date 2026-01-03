Pésimas noticias para los mejilloneros gallegos: el episodio tóxico se recrudece

El episodio tóxico que comenzaba a mediados de octubre y acabó generando un desabastecimiento total de los mercados a causa del cierre generalizado de bateas de mejillón, agravando así la compleja situación que algunos polígonos arrastraban ya desde agosto, vuelve a empeorar.

FARO DE VIGO ya explicó en su momento que los dinoflagelados causantes de la toxina diarreica (DSP) se estaban diluyendo mucho más lentamente de lo que cabría esperar, de ahí que se frustrara la campaña de Navidad y se minimizara la de Italia para buena parte del sector miticultor.

Más recientemente se advirtió, igualmente, de que al problema que suponía la muy lenta mejoría de la situación, se sumaba la detección de un repunte de células tóxicas en algunas estaciones de seguimiento dependientes del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Covadonga Salgado, la directora del Intecmar. |

El paso de los días trajo consigo la introducción de más fitoplancton portador de biotoxinas en las rías, y esto ha hecho realidad los peores presagios, abocando al sector bateeiro a una situación desconcertante.

Y es que tras registrarse algunas aperturas puntuales de batea en semanas pasadas y de nuevo ayer –en el caso del Muros B y Pobra D–, lo cual permite retomar la actividad, los últimos resultados analíticos también llevaron al Intecmar a cerrar de golpe cinco polígonos bateeiros que se habían reabierto solo unos días antes tras sacudirse la toxina.

Esto hace que estén inoperativos 26 de los 51 polígonos existentes en la comunidad, y si las condiciones oceanográficas no cambian, puede que los cierres vuelvan a ir en aumento.

Los últimos decretados por Covadonga Salgado, la directora del Intecmar, bloquearon nuevamente la extracción en el Vigo A y los arousanos Cambados C (Sur), Ribeira C, Cambados B y Cambados D.

De este modo, permanecen cerrados la mitad de los 12 polígonos existentes en la ría de Vigo y diez de los 24 de Arousa, donde los últimos resultados en los Cambados C Norte y Grove A aconsejan, «por cautela», esperar a una nueva analítica para evaluar su posible apertura.

Claro que peor están las cosas en la de Pontevedra, cuyos ocho polígonos permanecen inoperativos desde hace meses, cinco de ellos desde agosto y los tres restantes, desde octubre.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

Alguien podría pensar que no pasa nada por esto, ya que, al tratarse de un episodio totalmente natural y controlado, cuando se «limpien» la rías de toxicidad se retomará la extracción y se venderá el mejillón que no se puede despachar ahora, dado que las biotoxinas no lo matan, sino que en realidad lo alimentan y le dan más tiempo para crecer.

Tanto es así que en determinados momentos del año incluso puede ser bueno que las biotoxinas provoquen un parón, ya que funcionan a modo de veda natural y regulan el mercado.

Pero hay un problema, y es que este episodio tóxico llegó en el peor momento del año, truncando las campañas de Italia, de la conserva y de Navidad y dejando las bateas cargadas de mejillón comercial a merced del duro invierno.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Viveros flotantes que están claramente amenazados ahora, cuando los temporales más fuertes pueden propiciar desprendimientos de producto irreparables.

En caso de producirse, el mejillón perdido para siempre en el fondo haría que los bateeiros afectados perdieran también todo el trabajo realizado durante meses y todo el dinero invertido.

Además, la campaña de recolección de la mejilla (semilla del mejillón) comenzaba el viernes, y para encordar en las bateas la cría que se recoja a partir de ahora para preparar el siguiente ciclo de cultivo , primero hay que vaciar las cuerdas, lo cual implica descargar cuanto antes ese molusco comercial que las biotoxinas mantienen «secuestrado» en los parques.