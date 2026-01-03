Olvidarse el coche los días de mercado sale caro

Cada día de mercado, que son habitualmente los martes y sábados –el que está por venir se desarrolla este lunes, para no coincidir con el festivo de Reyes–, la grúa y la Policía Local de Vilagarcía deben retirar vehículos estacionados en las calles y plazas en las que se montan los puestos ambulantes.

Casi todo el mundo sabe ya que está prohibido, y además de multitud de señales que lo indican, en hoteles como el Vilagarcía y el Alda Castelao informan de la misma a los clientes, tanto verbalmente como por escrito.

Aún así, prácticamente en cada jornada de mercadillo hay turismos que retirar –hay días de hasta una quincena–, sobre todo en épocas festivas como la actual y en verano.

Volvió a suceder esta mañana, cuando los servicios municipales tuvieron que emplearse a fondo para despejar la zona de mercado. Una operación que sale cara: multa de 200 euros y 60 más por la grúa.