Ocio infantil en el Auditorio con la representación de «Limpa Limpa»
A Illa
El Auditorio Municipal de A Illa acoge hoy sábado, a las 18.00 horas, el espectáculo infantil «Limpa Limpa», una propuesta de teatro clown y gestual dirigida al público familiar y producida por Expresiones Producións.
Se trata de una obra llena de humor visual y situaciones cómicas que busca divertir al tiempo que fomenta valores como el trabajo en equipo, la creatividad y la imaginación
La función, organizada por la Concellería de Cultura e Mocidade, será gratuita hasta completar aforo. El teniente de alcalde, Manuel Suárez, animó a las familias a asistir y destacó la apuesta municipal por la programación infantil.
