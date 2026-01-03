Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio infantil en el Auditorio con la representación de «Limpa Limpa»

El público infantil será mayoría hoy en el Auditorio de A Illa.

El público infantil será mayoría hoy en el Auditorio de A Illa. / Iñaki Abella

Diego Doval

A Illa

El Auditorio Municipal de A Illa acoge hoy sábado, a las 18.00 horas, el espectáculo infantil «Limpa Limpa», una propuesta de teatro clown y gestual dirigida al público familiar y producida por Expresiones Producións.

Se trata de una obra llena de humor visual y situaciones cómicas que busca divertir al tiempo que fomenta valores como el trabajo en equipo, la creatividad y la imaginación

La función, organizada por la Concellería de Cultura e Mocidade, será gratuita hasta completar aforo. El teniente de alcalde, Manuel Suárez, animó a las familias a asistir y destacó la apuesta municipal por la programación infantil.

