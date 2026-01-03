El Hospital do Salnés controla por teleasistencia a pacientes de gripe

El servicio de Urgencias del Hospital do Salnés puso en marcha a mediados del pasado mes de diciembre un proyecto pionero para el cuidado en sus casas de pacientes diagnosticados de gripe y otras infecciones respiratorias agudas. El proyecto se denomina Telea, y funciona mediante la plataforma e-saúde del Sergas y el teléfono.

Algunos enfermos de gripe presentan cuadros severos y terminan ingresados en el Hospital después de pasar por Urgencias, sobre todo en casos de personas muy mayores o con otras patologías de base. Pero la mayoría de los pacientes reciben el alta médica y son enviados de vuelta a casa tras pasar unas horas en Urgencias. ¿Cómo actuar en estos casos para evitar que estas personas puedan empeorar en sus hogares y terminar de nuevo en el Hospital, con cuadros aún más complicados?

El equipo de Urgencias del Hospital do Salnés puso en marcha el 15 de diciembre el servicio Telea (acrónimo de teleasistencia), que permite realizar un seguimiento durante dos o tres días de la evolución del estado de salud de los pacientes que acudieron a Urgencias debido a una infección respiratoria aguda (en la mayor parte de los casos, por gripes) pero que no necesitaron quedar ingresadas.

Tensión y temperatura

Antes de volver a casa, las enfermeras encargadas del servicio explican a los pacientes el funcionamiento del sistema, que se canaliza a través de la aplicación del Sergas, y les proporcionan unos equipos con los que tomar la tensión cada mañana, medir la temperatura corporal o la saturación de oxígeno en sangre.

Pacientes a las puertas del PAC de San Roque, ayer. | Noé Parga

Los pacientes -o un familiar o cuidador- deben contestar un breve cuestionario sobre su estado de salud a primera hora de la mañana, e introducir los datos de tensión, temperatura o saturación de oxígeno tres veces al día en la aplicación del Sergas. Las enfermeras revisan posteriormente todos los datos y en caso de detectar cualquier anomalía, se ponen en contacto con el paciente.

«Este sistema nos permite mantener un control sobre la evolución de los pacientes en sus casas», explica Beatriz Abuín, coordinadora del equipo de Enfermería de Urgencias del Hospital do Salnés. Pero, a mayores, las enfermeras Andrea Franco y Marta Portela llaman diariamente a cada uno de los usuarios, lo que permite a estos resolver dudas sobre su salud o sobre cómo proteger del contagio a sus familiares. «Los usuarios, en general, están contentos. Este servicio nos permite hacer pedagogía sobre los cuidados de enfermería», prosigue Beatriz Abuín.

En las dos primeras semanas de funcionamiento del Telea, han sido atendidos 35 pacientes, de los cuales 25 ya recibieron el alta, y permanecen activos 10. Por el momento, esta medida está vinculada al Plan de Inverno del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, y circunscrita a los diagnósticos de infecciones respiratorias. Pero, en realidad, el programa permitiría monitorizar la recuperación en sus hogares de personas con otras patologías, de ahí que no se descarte a medio plazo ampliar el perfil de posibles usuarios.

Sobre 140 asistencias diarias

Las infecciones respiratorias ocupan estos días una gran parte del trabajo de los servicios de Urgencias. En concreto, los diagnósticos de gripe A son numerosos tanto en el Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque como en el Hospital do Salnés.

En este último caso, están atendiendo durante las fiestas a una media de entre 135 y 140 personas al día, «cifra que se considera dentro de los parámetros normales en esta época del año», señalan desde el área sanitaria Pontevedra-O Salnés. Así, durante la última semana, los equipos de Urgencias del Hospital atendieron a unas 960 personas.

En el área sanitaria consideran que, «aunque se está dando una alta ocupación en las plantas de hospitalización, se está logrando mantener un control adecuado de las urgencias e ingresos» en el centro de Ande-Rubiáns.

El porcentaje de ingresos desde Urgencias de pacientes con gripe u otras patologías respiratorias se encuentra en un 9 por ciento, «ligeramente por debajo de la media nacional, que en estos momentos es de un 10 por ciento», añaden en el área sanitaria.

La campaña de vacunación contra la gripe finalizó en Galicia el 31 de diciembre. Sin embargo, las personas que quieran inmunizarse todavía podrán hacerlo durante unos días, hasta que se agoten las dosis que se guardan estos días en los centros sanitarios. En estos momentos ya se permite la vacunación de la población general, ya que durante las primeras semanas estaba limitada a niños, mayores, sanitarios y embarazadas.