El enclave de Valga, el barrizal de costumbre en Pontecesures

«Unos por otros, y la casa sin barrer». Eso es lo que piensan muchos de los ciudadanos que, a pie o en coche, se ven obligados a soportar y sufrir el deplorable estado en que se encuentra una de las parcelas más conocidas del centro urbano de Pontecesures, situada al lado de la plaza de abastos, de la Casa da Lamprea, del río Ulla y del club náutico.

Es un terreno rodeado también por un parque, edificios y mucha polémica. Un espacio que en realidad es un enclave perteneciente al Ayuntamiento de Valga.

Es decir, una parcela que quedó en medio de Pontecesures, como si fuera una isla, cuando este pueblo se independizó para convertirse en Ayuntamiento propio, hace poco más de cien años.

El terreno perteneciente a Valga situado en el centro de Pontecesures. | Iñaki Abella

Ya se explicó en otras ocasiones que el gobierno de la nacionalista Maite Tocino y el socialista Roque Araújo inició a su llegada los trámites de expropiación para tratar de hacerse con la titularidad de 1.200 metros correspondientes a dicho enclave y actuar sobre ellos, empezando por adecentarlos de nuevo.

Como también se dijo que el municipio vecino de Valga, liderado por el conservador José María Bello Maneiro, se opone a ceder su propiedad. Al menos en las condiciones que se le han planteado ahora, que poco se parecen a las que manejaba antes de las elecciones el anterior gobierno pontecesureño, siendo alcalde el también popular Juan Manuel Vidal Seage.

Y mientras los políticos se pelean –ponerlos de acuerdo parece difícil–, o a la espera de que los tribunales de Justicia tomen una decisión, ese estratégico terreno vuelve a ser el gran barrizal repleto de socavones que ha sido tantas otras veces, tornándose casi impracticable en época de lluvias.