Cruzar la transitada Nacional 550 en Pontevalga resulta ahora más seguro

Los vecinos del Ayuntamiento Valga y cuantos acudan a esta localidad de visita, o bien para realizar cualquier tipo de gestión, ya pueden sentirse un poco más seguros al tratar de cruzar –en el lugar de Pontevalga– la siempre concurrida carretera Nacional 550, por la que circulan a diario miles de vehículos.

Y es que, tras las reiteradas peticiones cursadas en este sentido por parte del gobierno local, el Ministerio de Transportes ha finalizado la instalación del semáforo con pulsador y paso de peatones del que ya se hablaba hace unos días, cuando comenzaron los trabajos.

Se sitúa a la altura de la casa consistorial y varios conocidos negocios de la localidad, sobre todo vinculados al sector de la hostelería.

Por la carretera N-550 circulan miles de vehículos, con un alto porcentaje de transporte pesado. / FdV

De ahí que este de la N-550 sea un punto en el que suelen cruzar numerosos peatones a diario, dirigiéndose especialmente a ellos esta mejora de seguridad vial introducida que da prioridad a los propios viandantes frente a los vehículos.

Además, la mejora que supone la colocación del semáforo se complementa con la señalización vertical y horizontal correspondiente, así como con un refuerzo del alumbrado público del lugar.

Ahora solo queda que los ciudadanos «empleen correctamente este nuevo paso de peatones con semáforo y eviten atravesar de modo irregular la carretera para evitar accidentes», sugieren desde el gobierno del conservador José María Bello Maneiro.

El mismo que sostiene que «son más las obras de seguridad viaria acordadas entre el Concello y el Ministerio de Transportes para reforzar la seguridad en el tramo de la N-500 que discurre por Valga, y esperamos que todas ellas sean una realidad cuanto antes».