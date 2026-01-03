El BNG exige mayor presupuesto en Cambados para Cultura y más atención a los colegios

El concejal de Cultura del Concello de Cambados, Liso González, aprovechó la presentación de la nueva edición de «Cultura ao Quente» para reivindicar el esfuerzo de su departamento para mantener, e incluso ampliar, la programación del evento pese a contar, según afirma, con un presupuesto «escaso» y distinto al pactado. Por otro lado, elevó el tono contra la Consellería de Educación por lo que considera un abandono de los centros educativos del municipio, con especial mención al CEIP Magariños, para el que reclama una reforma integral con carácter de urgencia.

González defendió que «Cultura ao Quente» se ha convertido en una «seña de identidad» desde la entrada del BNG en el gobierno municipal cambadés y que el objetivo del ciclo vuelve a ser potencial la actividad cultural llevando propuestas a distintas parroquias y fomentando la convivencia vecinal.

Por otra parte, denunció que la Concejalía está trabajando con un marco económico más ajustado del previsto. «Cumplimos escrupulosamente con el dinero que tenemos y con lo que gastamos», insistió al tiempo que reclamó una mayor partida en los presupuestos municipales «para atender las demandas de todos los vecinos de Cambados».

La crítica más dura la dirigió a la Xunta. El edil vinculó las limitaciones presupuestarias con el hecho de que Cultura haya tenido que aportar recursos a otras áreas, especialmente para acometer «pequeños arreglos» en colegios. En ese contexto, afirmó que Educación necesita un mayor aporte económico y denunció que la Consellería y la Jefatura Territorial están dejando a Cambados en una situación que califica de insostenible. «No puede seguir el abandono», señaló, poniendo el foco en el CEIP Magariños, del que dijo que tiene un proyecto de reforma integral «urgentísimo».

El CEIP Magariños de Cambados. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

González aportó ejemplos para reforzar la urgencia: aseguró que en el centro hay una docente con movilidad reducida y que no existe un baño adaptado ni una entrada accesible, al tiempo que reprochó que se «carguen las tintas» contra el Concello. En su intervención, responsabilizó directamente a la Jefatura Territorial y aseguró que el responsable provincial, César Ares, «sigue sin recibirme» pese a haberlo solicitado «de manera continuada». Con ello, el concejal reclamó más atención a los colegios de Cambados por parte de la Xunta y una respuesta concreta a las necesidades estructurales municipales.

En referencia al ciclo «Cultura ao Quente», arranca el 1 de enero con Unto Vello en el centro sociocultural de Castrelo (19.00 horas). El 18 de enero, Lina e Lola actuarán en Oubiña (19.00). El 24 de enero, Os Xesteira llegarán al Auditorio da Xuventude (20.30). El 25 de enero, Quico Cadaval llevará su humor al centro cultural de Vilariño (19.00). Ya en febrero, el día 1 actuará Abril en Corvillón (19.00) y el 7 de febrero cerrará Momboi en A Xuventude (20.30).