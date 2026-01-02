Los Reyes Magos llegan a Catoira en drakkar

Ya sea en camello, tren, carroza o a caballo, los Reyes Magos de Oriente preparan su desembarco en la comarca de O Salnés y el Ullán tratando de ser cada año más originales y dispuestos a sorprender tanto a los niños como a los adultos.

Puestos a innovar, en el caso de Catoira han elegido repetir experiencia y usar un drakkar como medio de locomoción para acercarse a los lugareños antes de la noche mágica en la que repartirán sus regalos.

Volverá a ser uno de los barcos de guerra vikingos que operan en Catoira cada primer domingo de agosto –en el tradicional y multitudinario desembarco de los bravos guerreros del norte– el que se encargue de acercar a la costa a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Dos de los protagonistas. / M. Méndez

Tras remontar el río Ulla, y ya en tierra firme, recorrerán las calles de la villa vikinga subidos a otro drakkar, este debidamente acondicionado y engalanado para la ocasión y para poder circular por carretera, subido a un remolque.

Será la segunda visita de los tres Magos a la localidad en lo que va de fiestas navideñas, ya que no quisieron perder la oportunidad de estar con los niños antes de las vacaciones escolares, de ahí que el día 18 hicieran un recorrido por los centros educativos de la localidad.

Así lo explica el gobierno de Xoán Castaño, quien detalla que Sus Majestades llegarán el lunes a las cinco de la tarde en el drakkar «Ardglass», construido en la ciudad irlandesa que le da nombre en 2019 y réplica de un barco de guerra vikingo existente en la ciudad hermana de Frederikssund.

Fue construido en poliéster armado con fibra de vidrio, después de que la asociación Ardglass Vikings, con la que Catoira mantiene estrechas relaciones desde 2005, cediera un molde que fue utilizado ya para la creación de numerosas réplicas de drakkars utilizados en la famosa serie televisiva «Vikings».

La batalla librada hoy en las Torres de Oeste (Catoira) con motivo del día grande de la Romería Vikinga 2025. / Gustavo Santos

Ya en Catoira, la nave fue acondicionada, forrándola con madera y dotándola de todos los elementos, como bancos, mascarón de proa y timón.

Con la utilización de los drakkar en la Cabalgata de Reyes, el Concello pretende «reivindicar una de nuestras principales sañas de identidad, como ya se hizo el año pasado», remarca Castaño.

Aprovecha para invitar a los ciudadanos a participar y los anima a vestirse de vikingos para dar más vistosidad al desfile, en el que se repartirán caramelos aptos para personas celíacas, diabéticos o con otras intolerancias y que se completará con una chocolatada gratuita en la Alameda o, si llueve, en el edificio multiusos.

El drakkar a emplear. / FdV

Si el tiempo no lo impide habrá una recepción para que los niños puedan acercarse a los Reyes y entregarles la carta con sus peticiones de regalos de última hora.

En el ejecutivo nacionalista aclaran también que «la fiesta estará asegurada» e incluirá «ambientación musical a cargo de Pandereteiras Muíños do Vento».

La propuesta musical se completará el martes con el tradicional Concerto de Reis, que correrá a cargo de la Banda Municipal de Música de Catoira. La cita es en el Auditorio, a partir de las siete de la tarde.