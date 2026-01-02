Retenciones en la rotonda de Baión tras volcar un camión

Un camión volcó a primera hora de la tarde de este viernes en la rotonda de Baión (Vilanova), ocupando una buena parte de la glorieta en sentido Pontevedra. Esta circunstancia provocó retenciones de tráfico durante toda la tarde, pues si bien se pudo mantener la circulación, incluso de otros vehículos pesados, esta tenía que hacerse con gran precaución.

El conductor resultó herido leve en una pierna, y pudo abandonar la cabina por sus propios medios. Fue trasladado al Hospital do Salnés.

El contenedor que llevaba el camión sobre la caja terminó sobre la carretera. Al cierre de esta edición, el vehículo no había sido retirado.