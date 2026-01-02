Pontecesures vuelve a maridar San Julián y la popular fiesta del churro

El Ayuntamiento de Pontecesures se dispone a celebrar la fiesta de su patrón, San Julián, por todo lo alto. Será el miércoles, en una jornada marcada por las ceremonias religiosas en la iglesia parroquial, las actuaciones musicales y un acontecimiento tan representativo de la localidad como la exaltación de su postre más característico, el churro.

Un año más esta Festa do Churro, que alcanza su edición número catorce, coincide en el tiempo con el homenaje religioso y profano al patrón, por lo que se espera una gran afluencia de público durante todo el día, sobre todo si el tiempo acompaña.

Desde el Concello anuncian la actuación del grupo de baile y música de la asociación cultural Xarandeira, así como misa solemne a las 12.30 horas, cantada por la Coral Polifónica A Barcarola.

Un momento de la XIII Festa do Churro de Pontecesures, esta tarde. / Noé Parga

Será a partir de las seis de la tarde, en A Prazuela, cuando se lleve a cabo el reparto gratuito de churros y chocolate, en este caso con la animación musical del dúo Matices.

Sin salir de Pontecesures, decir que el centro social acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, la puesta en escena de la obra «A tarabela ambulante: Idea», a cargo de la compañía Tarabela Creativa e incluida en el programa +Escénicas de la Diputación de Pontevedra.

Es una obra sobre el poder de la imaginación que está dirigida a un público familiar e infantil, a partir de cuatro años. Muestra el aburrimiento como un bien necesario para la educación de los niños.