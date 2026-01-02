El Concello de A Illa plantea adquirir la casa del narco Marcial Dorado

Intervenida por la Audiencia Nacional y en manos del Plan Nacional sobre Drogas desde hace tiempo, la casa de Marcial Dorado ha despertado el interés del Concello de A Illa antes de salir a subasta.

Ese interés fue trasladado por el alcalde del municipio, Luis Arosa, a la delegada del Plan, Xisca Sureda, en una reciente reunión que mantuvieron en Madrid sobre la adquisición de otros terrenos existentes en el municipio.

Arosa explicó durante el encuentro la propuesta que el Concello baraja para ese espacio en el que todavía reside el narco isleño: convertirlo en una especie de lugar de encuentro intergeneracional, ya que una parte se dedicaría a residencia de mayores o centro de día, y la otra, en la que se encuentran la piscina y las pistas deportivas, a lugar de ocio para los jóvenes del municipio.

El regidor apunta que su intención es «pujar por ella cuando salga a subasta, algo para lo que todavía no hay fecha, y así se lo hicimos ver a la responsable del Plan Nacional sobre Drogas, que, además de indicarnos que están trabajando en ese proceso, vería con buenos ojos que nuestra propuesta saliese adelante, ya que su principal interés es que este tipo de edificaciones acaben en manos públicas».

Arosa reconoce que «todavía no se conoce la tasación que le pondrán los técnicos, pero estamos convencidos de que esa edificación debe pasar a manos municipales para crear este lugar de encuentro intergeneracional, donde puedan convivir la generación más sabia con la más joven y aprendan todos de todos». Es consciente de que el cose de la vivienda va a suponer un importante desembolso para las arcas municipales pero coincide con los responsables del Plan Nacional sobre Drogas en la necesidad de que «este tipo de edificaciones acaben en manos públicas para acabar con el estigma que arrastran». El Concello ya adquirió recientemente dos fincas que pertenecieron a Dorado, situadas en la avenida da ponte y en la zona de O Outeiro. El primero de esos espacios se adquirió con el objetivo de construir sobre el terreno unas 70 viviendas de iniciativa pública, proyecto que se negocia ya con otras administraciones para sacarlo adelante. En el caso de la segunda de esas parcelas, se creará un gran parque forestal con unas vistas espectaculares a la ría de Arousa.

Si se concreta el objetivo del Conclelo de A lla no sería la primera vez que una administración pública se hace con una vivienda relacionada con el narcotráfico. Lo hizo en el año 2010 el vecino Concello de Vilanova, que adquirió por algo más de un millón de euros el pazo de Vista Real, perteneciente a la familia Charlín. El Concello lo remodeló por completo y ahora es uno de los grandes centros de formación que existen en la comarca de O Salnés.