Las biotoxinas mantienen bateas cerradas desde hace cinco meses

El episodio tóxico que tantos problemas está causando al sector mejillonero gallego desde octubre castiga a unas bateas más que otras, hasta el punto de hacer que algunas vayan camino de medio año de inactividad absoluta.

Los viveros flotantes de la ría de Pontevedra son tradicionalmente los más afectados por este tipo de episodios naturales derivados de la llegada de nutrientes a las rías, y lo sucedido a lo largo de 2025, sobre todo en su segunda mitad, solo sirve para confirmarlo.

En aguas pontevedresas se reparten alrededor de 340 bateas que se integran en ocho polígonos, y en todos ellos está prohibida la extracción de moluscos bivalvos.

Cinco de esos polígonos están inoperativos desde agosto, como son el Cangas A, Cangas B, Bueu B, Bueu A2 y Bueu A1, mientras que los otros tres –los de Portonovo– lo están desde octubre.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

El mismo periodo de inactividad que soportan en la ría de Vigo los Cangas F, Cangas G y Cangas H; los únicos de entre los doce polígonos vigueses que permanecen cerrados.

También desde octubre está bloqueado el Muros B, como hasta hace apenas quince días lo estuvieron los otros tres polígonos de su ría.

Y lo mismo sucede con los polígonos de Meloxo: Grove C1, C2, C3 y C4, cerrados a consecuencia del mismo episodio tóxico otoñal que desde octubre mantiene sin actividad al Cambados C Norte.

Descargas de mejillón para el mercado de fresco, en el que se nota la demanda de producto desde Francia e Italia. / FdV

En definitiva, que hay un buen número de bateas cerradas desde hace cinco meses y, en consecuencia, a la espera de recibir buenas noticias desde el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

De momento habrá que esperar, puesto que, como se avanzaba ayer en FARO DE VIGO, este episodio tóxico no solo está tardando demasiado en diluirse, sino que incluso se detectan repuntes puntuales de toxicidad.

De ahí que esta mañana el laboratorio de referencia que dirige Covadonga Salgado procediera al cierre cautelar de las bateas de cultivo de mejillón ubicadas en el polígono arousano Pobra D y en los vigueses Cangas C y Cangas D.