«Entre auga e xabón», O Grove profundiza en el origen de A Toxa

El BNG de O Grove celebra entre hoy y mañana dos charlas en la Casa A Celestina en la que se abordarán los recuerdos de la fábrica de jabones y de la importancia de las aguas termales del balneario. Estas dos charlas forman parte de la programación para promover la declaración del conjunto como BIC.

Los recuerdos de la fábrica de jabón se abordarán hoy, a partir de las 19.00 horas y en ella está prevista que participen extrabajadores de la entidad. El sábado, la cita será a las 19.30 y en ella participarán el portavoz municipal, Anselmo Noia; el historiador Antón Mascato; y los investigadores Heitor Picallo y Xaquín Cambados.