Vilagarcía destina 101.000 euros a 429 estudiantes

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa cerró el último ejercicio económico con una inversión de 100.885 euros en ayudas a la Educación, una iniciativa que benefició a un total de 429 estudiantes y familias del municipio, que van a empezar a percibirlas en próximos días.

Casi 86.000 euros se destinaron a becas para estudios universitarios y de ciclos formativos superiores, mientras que otros 15.000 fueron para escolarización en Educación Infantil. Además, el Concello concedió 219 becas de 425 euros para estudiantes universitarios y 225 para los que cursan ciclos superiores u otras enseñanzas similares.

El ejecutivo municipal también aprobó una partida extraordinaria de 14.900 euros para completar la convocatoria de 2024, cuando cerca de una treintena de solicitudes se habían quedado fuera por agotarse el crédito inicial.

En Ravella destacan que gracias a aquella ampliación cobrarán sus ayudas en breve 33 universitarios (a razón de 425 euros) y tres alumnos de ciclos superiores (225 euros), junto a otro beneficiario que recibirá 200 euros pendientes.

En lo que respecta a la Educación Infantil, el Concello concedió 70 euros a cada uno de los 213 niños beneficiarios para aliviar el gasto que afrontan las familias en la compra de material.

Como siempre en estos casos, la asignación de las diferentes cuantías «tiene en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar para garantizar que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan», explican en el gobierno de Alberto Varela.

Además de recordar que las becas municipales «son compatibles con las concedidas por otras administraciones, evitando que la situación económica sea un obstáculo para la formación académica de los estudiantes».

De este modo, Varela y su equipo remarcan que «el fomento del acceso a la Educación en todos los niveles es una prioridad constante, de ahí que tanto las ayudas para estudios superiores como las destinadas de escolarización fueran incrementándose cada año».