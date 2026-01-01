La toxina repunta y provoca nuevos cierres de bateas

El año nuevo empieza tan mal como terminó 2025 para el sector bateeiro gallego. El episodio tóxico que comenzaba en octubre no solo se diluye más lentamente de lo que suele ser habitual, como ya se explicó en su momento en FARO DE VIGO, sino que el nivel de dinoflagelados aumenta en algunos puntos de las rías de Vigo y Pontevedra.

La situación es tan inestable y compleja que el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) se ha visto obligado a comunicar ayer al sector que, en base a los resultados obtenidos tras el análisis de las muestras correspondientes, mañana se procede al cierre cautelar de las bateas de cultivo de mejillón ubicadas en el polígono arousano Pobra D y en los vigueses Cangas C y Cangas D.

A mayores, los resultados que arrojaron las pruebas efectuadas en el polígono Grove A aconsejan, «por cautela», esperar a nuevos resultados analíticos antes de decretar su apertura.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

Para que el lector entienda el por qué de cierres tan prolongados en algunas zonas, y la razón que lleva a alternar aperturas de bateas con prohibiciones de extracción, puede decirse que mientras las biotoxinas marinas descendían significativamente en la estación oceanográfica de Liméns, resulta que en esa misma ría, la de Vigo, el Intecmar detectaba aumento de células en las de Moaña, Boca Sur, Boca Norte y Estación Fija.

Los mismos dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP), que son los que protagonizan este episodio otoñal –ya invernal–, han aumentado igualmente en Raxó, Boca Sur y Cabalo de Bueu, en lo que a la ría de Pontevedra se refiere.

Y no solo eso, sino que el último informe técnico sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar arroja aumentos de toxicidad en las estaciones de Arnela y Sada, ya en la ría coruñesa de Ares-Betanzos.

Hasta ayer seguían 20 polígonos cerrados: siete en Arousa, el de Baiona, uno en Muros, tres de Vigo y los ocho de Pontevedra.