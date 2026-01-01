Problemas con el alcohol, un pequeño incendio y lesiones menores en una “noche tranquila”

A pesar de ser una noche siempre complicada, la primera madrugada del nuevo año se saldó sin incidentes de consideración en el conjunto de la comarca. Excepción hecha de algún que otro acto vandálico, varias peleas, accidentes de tráfico sin consecuencias graves y las habituales escenas protagonizadas por personas afectadas por el abuso de alcohol y/o drogas.

“Podemos decir que fue una noche relativamente tranquila, con los problemas habituales en este tipo celebraciones, pero en menor número y sin las complicaciones de otros años”, esgrimen los agentes de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa.

Y eso que 2025 se había despedido con un buen susto, tras declararse un incendio urbano, en pleno centro de la ciudad, cuando a escasos metros una multitud agotaba los últimos minutos de la “tardevieja”.

El incendio declarado en el rótulo de una autoescuela situada en la calle de Arzobispo Lago (Vilagarcía). / FdV

Sucedió al filo de las nueve de la noche en la calle de Arzobispo Lago, donde acudieron tanto los agentes de la Policía Local como el Servicio Municipal de Emergencias de Vilagarcía alertados por una llamada telefónica que informaba de un fuego en la fachada de un edificio.

Finalmente, el incendio se limitó al rótulo de una conocida autoescuela vilagarciana, quizás provocado por un cortocircuito, siendo controladas las llamas de inmediato, sin que se extendieran al inmueble.

A partir de ahí se registraron algunas peleas en la propia ciudad y otros puntos de la comarca, así como otros incidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol, siendo el más llamativo el caso de una joven que acabó tirada en el suelo y convulsionando en el entorno del Auditorio Municipal de Vilagarcía.

Tras ser atendida en el lugar, también con presencia de los agentes municipales, fue trasladada en ambulancia al centro médico.

Un turismo se empotró con una farola en A Modia (Cambados). / FdV

Durante la madrugada también fue protagonista un chico que se cortó en una mano cuando trataba de escalar una farola en la plaza de Galicia. Y posteriormente fue un hombre de avanzada edad el que requirió atención, en su caso tras sufrir una salida de vía con su vehículo en Trabanca Badiña.

El Servicio Municipal de Emergencias O Grove también habla de “una noche tranquila”, mientras que el de Cambados comunica un accidente de tráfico ocurrido en la EP-9002 a su paso por el lugar de Modia.

Cuando el servicio de emergencias cambadés se presentó en el lugar de los hechos, comprobó los daños materiales causados por un conductor cuyo vehículo se había empotrado contra una farola, pero él ya se había ido del escenario. En Emergencias Galicia no tienen constancia de sucesos relevantes en la comarca de O Salnés ni los municipios del Ullán durante la primera madrugada de 2026.