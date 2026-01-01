Mar habilita 2,2 millones de euros más para ayudar al sector marisquero

El nuevo año arranca con más ayudas económicas para el sector marisquero. Esta vez se trata de dos partidas que suman 2,2 millones de euros y están destinadas a recuperar la productividad de las rías.

Así lo anuncia la Consellería do Mar cuando resalta la relevancia socioeconómica de esta actividad «desarrollan más de 70 entidades asociativas» que en el último ejercicio «consiguió una producción superior a las 5.100 toneladas, alcanzando un valor en el mercado superior a los 62 millones de euros».

En esta ocasión el departamento que dirige Marta Villaverde centra las ayudas en planes de regeneración de los maltrechos bancos marisqueros, tratando de «promover la elaboración y desarrollo de proyectos que tengan por objeto recuperar hábitats marinos y costeros en pro de las poblaciones de especies de interés marisquero o que contribuyan a una mejor gestión o conservación de los recursos biológicos marinos».

Marisqueo a pie en la ría de Arousa. / Iñaki Abella

Será así como se subvenciones actuaciones «relacionadas con la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas, incluidos los bancos naturales, zonas de cría y reproducción de las especies».

Al igual que se costearán «actividades que impliquen la reducción de la contaminación física y química, las medidas de conservación positivas y actuaciones destinadas a prevenir, controlar o eliminar especies exóticas invasoras que dificulten la reproducción» de las especies marisqueras de interés comercial.

En la Xunta aclaran que se beneficiarán «las cofradías de pescadores y federaciones de estas, las organizaciones de productores y las entidades asociativas del sector, que en Galicia cuenta con más 3.000 permisos de explotación de marisqueo a pie, cerca de 2.500 embarcaciones en la modalidad de marisqueo a flote y 700 permisos para recursos específicos».

El Diario Oficial de Galicia detallará mañana las condiciones de estas dos órdenes dotadas con 2,2 millones de euros anunciadas por el equipo de Marta Villaverde, una cifrada en 1,9 millones de euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), y la segunda, con 300.000 euros, sufragados al 100% con fondos propios de la Consellería do Mar.