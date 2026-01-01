Editan una guía para conocer el camino del marisco desde la playa hasta la mesa

La Organización de Produtores de A Illa (OPP-20) acaba de presentar la guía divulgativa «As nosas praias. A nosa riqueza. Guía das praias da Illa de Arousa», una iniciativa enmarcada en acercar a los potenciales clientes una visión rigurosa saobre el origen de los recursos marinos y el territorio en el que se desarrolla la actividad marisquera.

Elaborada por los alumnos de 4º de la ESO del IES A Illa, la guía propone un recorrido por las playas del municipio, describiendo su localización, características geográficas, usos tradicionales y los principales recursos marinos asociados a cada zona. De esta forma, la publicación contribuye a reforzar la relación entre el producto, territorio y productores, poniendo en valor la trazabilidad como una de las herramientas clave de indentificación de su origen, transparencia y confianza para el consumidor final.

El proyecto ha combinado el enfoque educativo con el conocimiento profesional del sector marisquero, «promoviendo el patrimonio natural costero, la transmisión de saberes ligados al mar y la concienciación sobre la importancia de una explotación sostenible de los recursos marinos», explican desde la OPP-20.

La publicación se en marca en el conjunto de acciones que desarrolla la entidad que aglutina a todos los mariscadores de A Illa, que está desarrollando iniciativas para reforzar la trazabilidad del marisco y de las algas de A Illa de Arousa. El pasado año, la OPP-20 publico en su web distintas noticias en las que se recogían los datos de producción y comercialización, permitiendo seguir la evolución de la actividad de la lonja de O Xufre por períodos y acercar información verificable al sector y a los consumidores. Estas acciones se completaron con una campaña informativa continuada en redes sociales, en la que se da cuenta, de forma regular, de las especies que se prevé comercializar cada semana, «reforzando la transparencia y la comunicación directa a los consumidores».