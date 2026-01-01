Amplían hasta el lunes el plazo para canjear los bonos «Son da casa»

La Concejalía de Promoción Económica de Vilagarcía ha decidido ampliar unos días más la campaña de los bonos «Son da Casa» que, inicialmente, estaba previsto cerrar ayer. El motivo es facilitar a todas las personas que los han adquirido que puedan invertirlos en el comercio local. Así, las personas que todavía tengan algún vale sin utilizar, dispondrán de plazo hasta el lunes, gastándolos en las compras de los Reyes Magos en cualquiera de los 135 establecimientos adheridos.

La actual campaña arrancó el pasado 1 de diciembre, con la puesta a la venta de 3.750 bonos con los que el Concello busca incentivar el consumo en el pequeño comercio y la hostelería local. Cada lote de bonos costaba 20 euros al consumidor, pero le permitía hacer compras por valor de 30 euros, gracias a los 10 que aporta el Concello.

Los bonos se agotaron en apenas 9 días, ya que son una oportunidad de ahorro en las compras de Navidad pero, en la víspera de su cierre, quedaban todavía 6.010 euros por invertir, por lo que se ha decidido ampliar el plazo.