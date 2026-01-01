El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal

Cuando el pasado 9 de noviembre la flota de enmalle gallega largó los aparejos que capturaron los primeros centollos legales de la nueva temporada, todo el mundo sabía que el furtivismo seguía causando estragos, pues en las semanas previas se habían descargado ingentes cantidades de producto de manera fraudulenta.

Una vez superados los dos últimos meses del año, que son tradicionalmente los que dominan cada campaña del «rey de los mariscos», las operaciones realizadas en las lonjas de Galicia confirman el descenso de capturas.

Y en gran medida puede achacarse a esa pesca ilegal, practicada por los profesionales del sector que aprovechan sus permisos de explotación y su labor diaria en el mar para esquilmar el recurso.

Manuel Méndez

El consuelo para el sector es que, al menos, el precio en primera venta ha sido elevado, de ahí que en apenas dos meses se superaran los 4 millones de euros, igualando los mejores registros económicos del último lustro, alcanzados en 2024 y 2021.

Pero el problema no es el precio, sino que el volumen descargado legalmente sigue a la baja. Tanto es así que las 276 toneladas despachadas desde el 10 de noviembre marcan el registro más bajo desde 2020, cuando se subastaron 435 en toda la comunidad.

Lejos de años de abundancia como 2021 y 2022, con 471 y 477 toneladas de centollo, respectivamente, en sus dos últimos meses.

El centollo ya está aquí / Noe Parga

Pero las descargas cayeron a 341 y 348 toneladas en 2023 y 2024, desplomándose hasta las citadas 276 toneladas de noviembre y diciembre de 2025, según los datos provisionales en poder de Pesca de Galicia.

Si se toman como referencia los años naturales, hay que decir que en 2022 se vendieron 701 toneladas y que fueron 686 en 2021, 486 en 2024 y 415 en todo 2025, convirtiéndose en el segundo peor registro de la última década.

O Grove

Donde no se nota la pérdida de peso del centollo es en la lonja de O Grove, la más importante de Galicia para este recurso, capaz de facturar 1,2 millones de euros por la venta de 55 toneladas en apenas dos meses, como se vio en el ejercicio que acaba de finalizar.

El vendedor de la lonja de O Grove comprueba el estado de una centolla. / Iñaki Abella

Muy por el contrario, O Grove incluso mejora los registros de 2024, cuando los dos últimos meses generaron 893.000 euros tras la venta de casi 46 toneladas; y los de 2023, pues el mismo periodo se saldó con 48 toneladas y 767.000 euros.

El buen comportamiento de este puerto contrasta con lo sucedido en A Coruña, que tras limitarse a 49 toneladas y 571.000 euros, cede la segunda posición del ranking a la lonja de Ribeira, que se acerca a las 50 toneladas y a 720.000 euros.

A continuación se sitúan Vigo, con 24 toneladas y 347.000 euros; Cambados, que con 16 toneladas y 320.000 euros hace lo mismo que O Grove y mejora los registros del año previo; Cangas, que vendió más de 14 toneladas, para facturar por ello 251.000 euros; y Bueu, que en los dos últimos meses de 2025 rebasó las 6 toneladas de centollo (108.000 euros).

La meañesa Sandra Falcón largando aparejo en el barco Axexo Dous, esta mañana. / Senia & Gael

Muros (11 toneladas), Cedeira (5,7), Ferrol (5), Porto do Son (7,7) y tanto Baiona como Portonovo, con 3,8 toneladas en cada caso, son otras lonjas destacadas para el preciado crustáceo, aunque sus ingresos son ya muy inferiores, en el tramo de entre 61.000 y 94.000 euros.

A continuación aparecen, por este orden, las «rulas» de Fisterra, Burela, Canido, Aldán-Hío, Laxe, Rianxo, Barallobre, Corcubión, Carnota (Lira), Marín, Campelo, A Guarda, Camariñas, Redondela, Sada, Malpica, Celeiro, Aguiño, Portosín y Muxía.