Zona Aberta entrega a Cáritas sus juguetes solidarios
Vilagarcía
La iniciativa solidaria de recoger juguetes para las familias necesitadas puesta en marcha por Zona Aberta tocó ayer a su fin con la entrega de lo conseguido a la entidad benéfica. Un buen número de artículos en perfecto estado se repartirán en los próximos días con el establecimiento Mala Santa como otro punto de recogida de solidaridad.
