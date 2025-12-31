Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zona Aberta entrega a Cáritas sus juguetes solidarios

La entrega se realizó en el comercio Mala Santa de Vilagarcía.

La entrega se realizó en el comercio Mala Santa de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

La iniciativa solidaria de recoger juguetes para las familias necesitadas puesta en marcha por Zona Aberta tocó ayer a su fin con la entrega de lo conseguido a la entidad benéfica. Un buen número de artículos en perfecto estado se repartirán en los próximos días con el establecimiento Mala Santa como otro punto de recogida de solidaridad.

