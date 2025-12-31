Vilagarcía despide 2025 con una gran "tardevieja"
Las calles están a tope para decir adiós a 2025
Vilagarcía despide el año por todo lo alto, con un ambiente de fiesta inmejorable. La ausencia de lluvias, y el hecho de que por la tarde se suavizaran las temperaturas, hacen que las calles de la ciudad estén a tope de gente antes de la cena de Nochevieja y las doce campanadas.
El entorno de la conocida como plaza de O Castro y la calle peatonal de A Baldosa son esta tarde-noche el centro neurálgico de la celebración de la “tardevieja” en la capital de la comarca, convertida en el punto de encuentro para arousanos y ciudadanos de zonas próximas como Barbanza y Padrón en estas fiestas navideñas.
Ciudadanos de todas las edades apuran la fiesta en las calles, bares y cafeterías antes de cenar y de las tradicionales campanadas de fin de año, resultando especialmente llamativo el ambiente festivo que se respira en torno al restaurante-vinoteca La Baldosa y el pub Morla.
