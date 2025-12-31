Vilagarcía celebra las bodas de plata de sus uvas anticipadas por el nuevo año

La Praza de Ravella vuelve a convertirse hoy, a partir de las 11.00 horas, en el gran escenario de una de las celebraciones más singulares del calendario festivo de Vilagarcía: la Festa da Toma das Uvas a las 12.00 de la mañana, una cita que este año alcanza sus primeras 25 ediciones y que, según la organización, reúne a más de 4.000 personas llegadas de distintos puntos de Galicia.

El programa arrancará una hora antes de las «campanadas» con animación y conducción a cargo de Erea Hierro y Carlos Blanco, en una edición especialmente diseñada para mirar al pasado sin perder el pulso festivo. El aniversario quiere recuperar el espíritu de aquel 1998 en el que un grupo de voluntarios de la Concellería de Xuventude decidió despedir el año con una quedada a mediodía. Lo que empezó como una reunión sencilla fue sumando participantes con el paso del tiempo hasta convertirse en una convocatoria multitudinaria, con miles de personas ocupando Ravella para adelantar el brindis.

La organización prevé repartir 400 kilos de fruta en bolsitas con doce uvas o gominolsas. También habrá cava para el brindis. En las pantallas instaladas en la plaza se proyectarán imágenes que transportarán al público desde los inicios de la fiesta hasta la edición actual, enlazando recuerdos y ediciones para subrayar el recorrido de una tradición ya instaurada.

Los asistentes no escatiman en complementos para la fiesta. / Iñaki Abella

La mañana contará, además, con la participación de varios nombres populares de la villa: Borja Santamarina y los Mozos de Arousa, junto a Nelson Quinteiro y su grupo, responsables también de poner vida a la Aldea de Nadal. La propuesta se completa con la presencia de Pablo Somoza Trío, encargado de tomar el relevo musical tras las uvas para prolongar el ambiente festivo.

Antes del momento central habrá actuaciones y, como en cada edición, se explicará el funcionamiento de la cuenta atrás, con «cuartos» incluidos, para que el público pueda seguir el ritual de forma coordinada. Y cuando el reloj marque el cambio de año anticipado, Ravella brindará de nuevo, un 31 más, por un nuevo comienzo.

La fiesta no se quedará únicamente en la plaza. Pasada la una de la tarde, el grupo de Nelson Quinteiro iniciará un desfile por las principales calles de la ciudad, extendiendo la celebración por el centro urbano.

La San Silvestre de Cambados cierra 2025 a la carrera

Cambados despide hoy el año corriendo con la San Silvestre, organizada por el Club Atletismo Cambados y el Concello, que alcanza su décima edición y cerró inscripciones el domingo pasado con 740 participantes. La cita tendrá salida y meta en Fefiñáns, como ya ocurrió el año pasado por primera vez, y se sostiene gracias a la implicación de una treintena de voluntarios.

Los disfraces saldrán a la carrera por las calles de Cambados. / Iñaki Abella

Las pruebas de menores comenzarán a las 16.00 horas: hasta 7 años correrán 100 metros, de 8 a 10 años 400, y de 11 a 13 años 800. La carrera absoluta saldrá a las 17.00 horas, con 500 inscritos para completar un circuito de 4 kilómetros: Fefiñáns–paseo marítimo–Torre de San Tomé y regreso por delante del Concello hasta la meta.

Además del ambiente festivo y los premios a los disfraces —300 euros al mejor grupo (mínimo cuatro personas) y 150, 100 y 50 a los mejores individuales—, la prueba mantiene su vertiente solidaria: junto a la inscripción de 3 euros, la recogida del dorsal exige aportar al menos un kilo de alimentos no perecederos, juguetes o productos de higiene, que gestionarán los Servicios Sociales municipales. Habrá también avituallamiento, regalos y sorteos.Una cita que crece año a año y que tiene en el ambiente festivo y de celebración su verdadero espíritu.