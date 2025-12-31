Vilagarcía celebra los 25 años de la Toma das Uvas con otro fiestón para 4.000 asistentes

La Praza de Ravella, completamente abarrotada, volvió a convertirse este mediodía en el gran reloj simbólico de Vilagarcía para celebrar las bodas de plata de la Festa da Toma das Uvas, una cita que nació en 1998 como un pequeño encuentro de voluntariado y que hoy ya se vive como una tradición multitudinaria para recibir el Año Nuevo antes de tiempo.

Con una puesta en escena diseñada como un viaje emocional a través de sus 25 ediciones —desde aquella despedida de 1998 hasta la bienvenida colectiva a 2026— la ciudad se regaló una mañana de música, humor y espectáculo en la que el público, cerca de 4.000 personas, no solo comió uvas: también repasó una época.

Las fotos de las campanadas anticipadas en Vilagarcía 2025 / Iñaki Abella

La fiesta, conducida por Carlos Blanco y Erea Hierro, fue hilando ese recorrido en clave festiva y con guiños a la propia historia del evento. Además de presentar cada bloque, ambos recordaron el origen solidario de la Toma das Uvas y ejercieron de «guardianes» del momento más delicado: las campanadas del mediodía en el reloj del Concello, dejando claro cuándo empezaba de verdad la cuenta atrás para evitar confusiones con los cuartos.

A su alrededor, la animación fue creciendo por capas: Borja Santamaría abrió el mediodía con una sesión de éxitos de los últimos 25 años, acompañada por imágenes en pantalla que conectaban el paso del tiempo con la memoria colectiva de Ravella. Después llegaron Nydia y el espectáculo «Brila! Que as nosas mans sexan luz», en el que el equipo de Nelson Quinteiro recuperó uno de los iconos visuales de esta celebración: las burbujas del cava, con una estética entre cabaré y musical de Broadway.

El ambiente se fue calentando a medida que se acercaba el punto álgido, y cuando sonaron las doce campanadas la plaza respondió como manda la tradición: uvas, brindis y confeti para «estrenar» 2026 en comunidad.

Este año, además, la escenografía dejó una imagen destinada a quedarse: un gran racimo hinchable de uvas decorando Ravella como símbolo de buenos deseos. Doce uvas y doce deseos colectivos, con un mensaje explícito de paz y solidaridad, y con un detalle alineado con los nuevos tiempos: tanto el confeti como los globos fueron de material 100% biodegradable, subrayando el compromiso ambiental del evento.

El dispositivo de reparto volvió a ser parte esencial del ritual. Desde dos puestos situados estratégicamente se distribuyeron de forma gratuita raciones de uvas —400 kilos—, 1.700 bolsas de gominolas para los más pequeños y copas de cava para los adultos, con 400 botellas preparadas para acompañar las campanadas. Un trabajo que, fiel al espíritu de la fiesta, recayó de nuevo en voluntarios: una veintena de personas de Arousa Moza y del centro Servizos Integrais de Formación, además de personal municipal.

La dimensión social también tuvo su espacio visible, con una plataforma elevada para facilitar la asistencia a personas con movilidad reducida. En ella disfrutaron del acto 18 mayores de la residencia Divina Pastora, integrados en una celebración que presume de inclusiva desde su propio origen.

Tras el estallido de confeti, la música siguió marcando el pulso con el Pablo Somoza Trío y su propuesta «Rebobina», un concierto-homenaje con repertorio de varias décadas y especial atención a los 90, una de las épocas que más identifican al público de esta «preuvas» pionera en España.

Y entre tantas imágenes festivas, hubo incluso una pequeña anécdota que retrata el lado más humano de la mañana: la madre de un niño de 8 años se acercó al escenario y pidió la ayuda de los presentadores para localizarlo. La búsqueda duró apenas unos instantes: el pequeño apareció aupado entre la multitud, entre aplausos y alivio, y Ravella recuperó de inmediato el pulso festivo.

Vilagarcía celebró así sus bodas de plata con una mañana de memoria compartida y futuro en voz alta, confirmando que aquella reunión de amigos y voluntarios de 1998 no solo creció: se convirtió en tradición.