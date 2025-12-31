Los vikingos usan las uvas como arma reivindicativa

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Catoira, creada hace diez años, lleva siete meses organizando concentraciones semanales a las puestas del centro de salud de la villa vikinga.

Lo hace cada miércoles, con la intención de lograr mejoras en cuanto a prestación de servicios y dotación de más facultativos para su ambulatorio.

Y en cada cita organiza una actividad diferente, a modo de escenificación teatral, con la que exponer sus reivindicaciones de modo divertido, a la vez que crítico e irónico.

Algunos de los participantes en la concentración de esta mañana. / FdV

Hoy, como no podías ser de otra manera, la reivindicación se canalizó a través de una toma adelantada de uvas, recibiendo a mediodía un año 2026 que esperan sea muy diferente y les aporte una alegría que sería máxima en caso de que el Sergas acceda a atender sus peticiones.

Lo que hicieron los vikingos fue utilizar las adelantadas doce campanadas como arma mediante la que presionar a las autoridades competentes.