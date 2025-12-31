Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vikingos usan las uvas como arma reivindicativa

Aprovechan la concentración de cada miércoles para adelantar la bienvenida de 2026

Llevan siete meses concentrándose a las puertas del centro de salud

Este mediodía hicieron sonar las doce campanadas para presionar al Sergas

Un momento de la protesta a las puertas del centro de salud.

Un momento de la protesta a las puertas del centro de salud. / FdV

M. Méndez

Catoira

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Catoira, creada hace diez años, lleva siete meses organizando concentraciones semanales a las puestas del centro de salud de la villa vikinga.

Lo hace cada miércoles, con la intención de lograr mejoras en cuanto a prestación de servicios y dotación de más facultativos para su ambulatorio.

Y en cada cita organiza una actividad diferente, a modo de escenificación teatral, con la que exponer sus reivindicaciones de modo divertido, a la vez que crítico e irónico.

Algunos de los participantes en la concentración de esta mañana.

Algunos de los participantes en la concentración de esta mañana. / FdV

Hoy, como no podías ser de otra manera, la reivindicación se canalizó a través de una toma adelantada de uvas, recibiendo a mediodía un año 2026 que esperan sea muy diferente y les aporte una alegría que sería máxima en caso de que el Sergas acceda a atender sus peticiones.

Lo que hicieron los vikingos fue utilizar las adelantadas doce campanadas como arma mediante la que presionar a las autoridades competentes.

