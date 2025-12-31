Los turistas echan de menos el tren tras subirse a los catamaranes

Surcar la ría de Arousa en uno de los catamaranes que operan en el puerto grovense de O Corgo se ha convertido en una opción para muchos de los que quieren disfrutar de las fiestas navideñas de una forma diferente.

De ahí la gran cantidad de turistas que llegaron en las últimas semanas a la localidad meca y se subieron a sus barcos de pasaje para disfrutar de rutas variadas y degustaciones de mejillón , ostras y vino a bordo.

Pero la satisfacción no ha sido completa para muchos de esos visitantes, ya que entre ellos los había que querían surcar la ría, acercarse a las bateas y complementar esa propuesta con el recorrido en tren turístico por el municipio y su emblemática isla de A Toxa.

Tripulación del «Gran Cormorán Jet». | FdV

«Pero este año el tren turístico no ha funcionado en Navidad, lo que supone un serio revés para los intereses turísticos de O Grove», explica Gonzalo Naveiro, el empresario que en el pasado gestionó este servicio y capitanea la naviera Cruceros do Ulla Turimares.

En uno de sus barcos, el «Gran Cormorán Jet», se embarcaron hace días algunos de los más de 3.000 pasajeros británicos que llegaron a Vigo en Nochebuena con los cruceros «Arcadia», proveniente de Southampton, y «Ambition», con atraques en Portimão, Cádiz, Málaga, Gibraltar, Tánger, Casablanca, Lisboa y Leixões.

La visita de rigor a una batea de la ría de Arousa. / FdV

Resulta que «algunos de los turistas ingleses que llegaron a Vigo de crucero vinieron a O Grove para subirse a nuestros barcos y visitar la ría, disfrutando de lo lindo y mostrándose maravillados con la experiencia, pero cuando preguntaron por el modo de recorrer y conocer el municipio y A Toxa tuvimos que decirles que, tristemente, el tren turístico ya no funciona», lamenta Gonzalo Naveiro.

Este conocido empresario grovense no oculta su enfado por ello, convencido de que «si queremos buscar la desestacionalización, como plantean algunos dirigentes políticos, tenemos que ofrecer alternativas en temporada baja, y eso es lo que hacemos los catamaranes, con viajes para celebrar la Navidad y recibir el nuevo año, pero no podemos estar solos, sin más servicios o alicientes que ofrecer a quienes nos visitan».