«Tardevieja» con vistas a la ría

Pocos lugares ofrecen las vistas de la ría de Arousa que tiene Monte Lobeira. La pequeña cumbre de Vilanova permite contemplar en todo su esplendor la ría más grande de Galicia y se convierte, desde hoy, en un lugar inmejorable para despedir 2025. Desde hace varios años, grupos de motero eligen la cumbre de Lobeira para brindar por el año nuevo. No existía ningún tipo de organización, simplemente una quedada por grupos de whatsapp y redes sociales que atraía a «moteros» de lugares tan dispares como Ribadeo o Vigo.

A esa pequeña celebración comenzaron a sumarse algunos vecinos de András, como Lorenzo Chazo, presidente de Clásicos Monte Lobeira y, tras la celebración del pasado año, decidieron dar un paso más.

En colaboración con las comisiones de fiestas de San Lourenzo de András y de San Miguel das Uvas, así como de los comuneros y el Concello, este año van a celebrar las precampanadas en lo más alto de la cumbre, disfrutando de las vistas en una jornada que se prevé ideal para la celebración.

Será a las 17.00 horas y, reconoce Chazo, serán unas campanadas un tanto artesanales (lo harán de manera manual), pero en lo más alto de Lobeira no faltará el reloj y las tradicionales doce uvas. Tampoco faltará un brindis para felicitar el año antes de la despedida y que cada uno de los participantes regrese a su hogar para pasar una de las noches más largas y festivas del año.

La cita, explica el presidente de Clásicos Monte Lobeira, «está abierta a todo el mundo, no solo a los moteros, sino a todo aquel que se atreva a subir los más de 280 escalones que hay que superar para llegar a la cruz».

Chazo espera que esta tradición se mantenga en los próximos años ya que «pocos pueden presumir de despedir el año con estas vistas, de las mejores de la ría de Arousa, y que muchas veces los que somos de aquí no valoramos en su justa medida».

Lo hacen los motoristas que desde hace cuatro años se citan para brindar por el año nuevo y por los deseos de felicidad para los siguientes 365 días. El año pasado, en la cumbre de Lobeira «había gente de prácticamente todas las provincias de Galicia y creemos que, este año, va a ser todavía más especial».