Ribadumia estrena parque infantil en A Carballeira

El Concello de Ribadumia inauguró el nuevo parque infantril de la Carballeira de Barrantes, una actuación que supone la renovación integral de este espacio de ocio tan utilizado por las familias del municipio. El proyecto ha permitido modernizar las instalaciones, adaptándolas a las necesidades actuales y garantizando mayores condiciones de seguridad.

Esta actuación fue contratada de forma conjunta con la renovación del parque de la plaza del Concello y contó con un presupuesto base de 169.512 euros, financiados de forma íntegra a través del Plan +Provincia de la Diputación.

Los trabajos incluyeron la retirada del pavimento de caucho existente, de los juegos y de una parte de la valla perimetral. En su lugar, se instalaron dos equipos combinados de juegos, dos pórticos de columpios (uno con asientos planos y otros de cuna), un balancín giratorio, un trampolín y un juego de resorte individual nuevo, además de otro recolocado junto con el balancín existente. La actuación se completó con el vallado y un cartel informativo.