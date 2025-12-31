Ravella adjudica a Marconsa el saneamiento en calle Ameal

El Concello de Vilagarcía ha adjudicado a Marconsa por 86.010 euros la obra para el saneamiento a una decena de viviendas de la calle Ameal, en el lugar de A Lagoa (Sobrán). La actuación, aprobada por la Xunta Local de Goberno, cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y se financia con fondos del programa Máis Provincia de la Diputación.

El proyecto también contempla la ampliación del abastecimiento de agua potable, mejoras en la recogida de pluviales y la reposición del firme con asfaltado al finalizar los trabajos. En este último apartado, el Concello prevé solucionar la acumulación de agua que se produce en la carretera a la altura del paso bajo la autovía mediante la instalación de un sistema de drenaje con sumideros y pozos de registro.

La intervención responde a una problemática técnica: la rasante y la topografía del lugar dificultan llevar el saneamiento desde la conexión general, situada a unos 50 metros, por lo que se optó por un sistema autónomo de saneamiento y depuración. La solución incluye canalizaciones de PVC y pozos de registro conectados a un sistema de tratamiento formado por arqueta de desbaste, decantador-digestor, filtro clarificador, arqueta de toma de muestras y pozo filtrante.

El gobierno local encuadra esta actuación en su línea de mejorar servicios básicos en núcleos del rural y la periferia.