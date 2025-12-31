O Cuadrante mantiene su tirón con cerca de 10.000 visitantes en 2025

La figura de Ramón María del Valle-Inclán sigue siendo un referente y ha convertido a su casa museo, O Cuadrante, en uno de los puntos más visitados del municipio en los últimos años. El año 2025 no ha sido una excepción, ya que por las instalaciones del Priorato pasaron casi 10.000 visitantes de todo tipo y condición, desde escolares de la propia Vilanova hasta peregrinos de Corea del Sur.

Las cifras que manejan los técnicos que trabajan en la casa museo es que, durante todo 2025, la casa fue visitada por 9.791 personas, siendo los meses de julio y agosto los que acumulan un mayor número de visitas al coincidir con la etapa veraniega. También destaca la cantidad de visitantes que recibió el museo en el mes de mayo, donde se alcanzaron las 1.245 personas, aunque en este caso, la explicación tiene como origen la celebración de las actividades de la Francofonía, que congregó en Vilanova a un buen número de jóvenes de diferentes institutos de Galicia.

Entre los tipos de visitas que recibe la casa museo destacan tres sobre los demás: escolares, peregrinos y grupos guiados. En el primer caso, son muchos los centros escolares que se acercan a la casa museo de O Cuadrante pero, sobre todo, con alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato para que puedan conocer todos los pormenores de la vida y la obra de un Valle-Inclán que están conociendo a través de las aulas. Esas visitas son guiadas por los técnicos de la casa de O Cuadrante y se centran en el estilo de escribir de Valle, haciendo especial hincapié en el esperpento.

Diferentes son las explicaciones que reciben los grupos que llegan a través de agencias. Provenientes de toda España, estos reciben explicaciones para situar a Valle-Inclán en el contexto de los usos y costumbres de las Rías Baixas, espacio que están visitando. Además de ubicar al escritor vilanovés, también explican cuestiones culturales muy arraigadas, como son la presencia de los cruceiros o las historias de la Santa Compaña.

Los peregrinos, por su parte, son los que dan un toque exótico a los visitantes que recibe la casa museo. Este año, la procedencia de los mismos ha sido muy variada, destacando la presencia de ingleses, alemanes o portugueses, pero también pasaron por O Cuadrante australianos e incluso un grupo de coreanos del sur.

El resto de visitantes de este espacio consagrado a la figura de Valle-Inclán son familias que, aprovechando una visita a la zona, se acercan a conocer el lugar en el que vivió el ilustre vilanovés. A todos ellos se les da una pequeña explicación en el inicio de su visita y se les facilita un folleto explicativo para que puedan descubrir las estancias de la vivienda, convertida en uno de los museos de la provincia de Pontevedra que más visitas recibe al año.