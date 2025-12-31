Modificada la señalización que regula los nuevos horarios de carga y descarga

Hace un par de semana el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, firmaba una resolución con la que establecía medidas excepcionales de carga y descarga en la ciudad hasta el 31 de enero.

De este modo, en las castigadas calles y plazas peatonales, donde son muchos los camiones y furgonetas que incumplen las normas, únicamente se permite el paso de vehículos de reparto entre las 7.00 y las 13.00 horas, de lunes a sábado.

En cuanto a las zonas de carga y descarga reguladas y señalizadas como tales, se autoriza también de lunes a sábado, de 7.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Ahora puede decirse que la señalización vertical ya ha sido modificada al efecto, dejando claro, por ejemplo, que los días laborables no está permitido el paso de furgonetas a las zonas «protegidas» como peatonales desde la una de la tarde.

Aunque bien es cierto que ayer volvieron a verse numerosos vehículos de mercancías incumpliendo esos nuevos horarios, de ahí el papel que está llamado a jugar el servicio de Policía Local, que ya ha intensificado de manera notable la vigilancia en los últimos días, como ya se explicó puntualmente en FARO DE VIGO.

La modificación de horarios decidida por Ravella trata de conjugar los intereses de comerciantes, hosteleros y transportistas con la protección de los peatones.

El alcalde creyó conveniente esta modificación temporal de horarios, parece ser que a tenor de diversas peticiones en este mismo sentido, para «facilitar la actividad económica, mejorar la eficiencia logística y reducir las incidencias derivadas del incumplimiento involuntario de la normativa», sobre todo en una época tan intensa como la actual.

De ahí, por ejemplo, que se ampliara una hora el plazo permitido para carga y descarga, aunque en las zonas peatonales propiamente dichas prohibiendo la actividad en horario de tarde, que es cuando suelen estar más concurridas.