Un lleno tras otro en la capital de la comarca

A las diez y media de la mañana de ayer ya se iluminaba el cartel de completo en los aparcamientos del Centro Comercial Arousa y O Cavadelo, situados ambos en el corazón de Vilagarcía.

Todo hacía indicar que el soleado martes de mercadillo ambulante y plaza de abastos iba a resultar otra de esas jornadas multitudinarias que está viviendo la capital de la comarca en estas fiestas navideñas, y así fue.

El bullicio se hizo notar desde primeras horas en el mercado, donde «hay mucha gente este año y estamos vendiendo francamente bien», explicaba Tania Chao, la pescantina al frente del puesto de Mariscos Gallego.

Una de las propuestas de animación, en la plaza de Galicia, ayer. / FdV

Y esa importante afluencia también se hizo notar en las calles vilagarcianas, que volvieron a abarrotarse de gente en muchos momentos del día, tanto en sesión matinal como en horario vespertino.

Y de nuevo con una notable actividad en los comercios, donde algunos aprovechan para devolver regalos de Papá Noel y otros, para encargar los de Reyes o para comprar las galas a lucir en la despedida de 2025 y la bienvenida de 2026.

Otro de los aspectos llamativos del día fue la actividad lúdica desplegada por el Concello en el centro de Vilagarcía, donde además de verse actuaciones de todo tipo recorriendo las calles es posible disfrutar de las múltiples atracciones que se ofrecen en la feria Fexturrón, en las instalaciones de Fexdega.