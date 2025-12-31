Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La III Carreira de Leo logra 40.000 euros para investigación

La carrera solidaria tuvo una tercera edición de récord.

La carrera solidaria tuvo una tercera edición de récord. / Iñaki Abella

Diego Doval

Meis

La tercera edición de la Carreira de Leo ha logrado un total de 40.000 euros para destinar a la investigación de enfermedades infantiles gracias a una última aportación de la familia Landin Loureiro para redondear una cifra récord tras los 24.000 euros del pasado año.

Serán dos las causas que se repartirán el montante total a partes iguales. Por un lado, la investigación y tratamientos de la Leucodistrofia de Alexander. La otra mitad será para la asociación de pacientes con Distrofia Muscular de Duchenne.

La organización, por medio de su portavoz Toño Diz, ha agradecido la implicación de tantas personas en la causa.

