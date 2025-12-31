Despedida con vistas de 2025

Fue a las 17.00 horas y no faltaron las uvas y un reloj para simular las doce campanadas. El pre fin de año organizado por Clásicos de Monte Lobeira y las comisiones de fiestas de San Lourenzo de András y San miguel das Uvas fue un éxito de participación y permitió a los participantes brindar por el año nuevo disfrutando de las espectaculares vistas que ofrece el Monte Lobeira, en Vilanova de Arousa.