El Concello de Vilagarcía alega contra el proyecto de Betunes Gallegos por el impacto de los depósitos en el puerto

El Concello ha presentado una alegación contra el proyecto que la empresa Betunes Gallegos SLU –con sede en Berantevilla, Álava– pretende desarrollar en el Puerto de Vilagarcía, al considerar desproporcionadas las dimensiones de los depósitos previstos y su impacto visual sobre la ciudad.

Aunque Ravella admite que, en lo que respecta a las competencias municipales, la propuesta encaja en la normativa urbanística, sostiene que debe revisarse la volumetría por el efecto de «barrera arquitectónica» en el paisaje urbano.

La pieza central del proyecto es un tanque de 27 metros de altura y 30 de diámetro, equivalente –según el Concello– a un edificio de bajo y ocho plantas. Su capacidad alcanzaría los 19.085 metros cúbicos, un volumen que, en la práctica, superaría la capacidad conjunta de los depósitos existentes en la zona, incluidos los de Aceites Abril. El Concello subraya que una sola cuba de esas dimensiones podría albergar el contenido de trece tanques de esa instalación próxima.

La portavoz del gobierno, Tania García, resume la posición municipal con un mensaje claro: «Defendemos el crecimiento del puerto, sí, pero no así». En los informes técnicos se recuerda que las parcelas afectadas están en suelo urbano consolidado según el Plan Especial del Puerto, aprobado en abril de 2000. Ese documento fija una altura máxima de 12 metros sobre rasante, si bien introduce una excepción para «elementos especiales» y depósitos elevados, que quedarían con «altura libre». Para el Concello, esa redacción no puede interpretarse como una carta blanca: entiende que el concepto de «altura libre» debe tener límites razonables y acordes con la intención original del plan.

Los tanques proyectados son mucho más grandes que los actuales depósitos de Ferrazo. / Iñaki Abella

La alegación se presentó ante la Consellería de Economía e Industria, dentro de la tramitación de un proyecto que la Xunta ha declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE), lo que implica prioridad administrativa. La inversión prevista asciende a 21 millones de euros.

El documento municipal advierte de que los nuevos tanques serían notablemente más altos que los ya existentes –en una zona que el gobierno local considera «castigada» por la presencia de cubas de aceite y morteros– y sitúa el impacto en una escala comprensible: la Casa de los Duques de Terranova, edificio catalogado próximo, tiene unos 23 metros de ancho, siete menos que el diámetro del tanque principal, y su parte más alta quedaría unos cuatro metros por debajo del futuro depósito. Con esas proporciones, el Concello sostiene que las nuevas estructuras pasarían a estar entre las más altas del municipio.

Según el proyecto descrito, Betunes Gallegos actuaría sobre dos parcelas separadas en unos 100 metros, con una superficie conjunta de 6.781 metros cuadrados. En la primera se ubicarían tres nuevos tanques de 9.352, 4.539 y 19.085 metros cúbicos, sumando alrededor de 33.000 de capacidad nominal (y 31.000 útil). En la segunda, la empresa plantea reutilizar tanques ya existentes de una anterior concesión, con 6.500 metros cúbicos en total, incluyendo uno de 12 metros de diámetro y 20 de altura con 3.500 metros cúbicos, muy por debajo del volumen del depósito principal proyectado.

El Concello pide, como mínimo, una reducción de la altura de los tanques de la primera parcela. Además de la alegación, el gobierno llevará el asunto al pleno mediante una moción para que todos los grupos políticos se posicionen y trasladar a la Xunta una petición –que espera unánime– para que no se autoricen depósitos de 27 metros en la rada de la ciudad.